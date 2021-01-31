鎖國民怨爆發 大國掀疫苗戰

世衛：不平等疫苗分配 致道德敗壞

不過當前的疫苗接種進度明顯滯後，發達國家之間互相爭奪疫苗，而很多貧窮國家卻沒有疫苗可用。世界衛生組織警告，由於不平等的疫苗分配政策，全球面臨「災難性的道德敗壞」（catastrophic moral failure）。

疫苗供應僧多粥少，引發列強之間的疫苗爭奪戰。英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）近期自行將歐盟的疫苗供應大幅減少。歐盟官員向路透社稱，歐盟在2021年1至3月可獲的疫苗劑量足足減少60%，引起歐盟不滿。

歐盟懷疑，阿斯利康利用合約漏洞，將原本供應給歐盟的疫苗交予英國或其他非歐盟國家。但阿斯利康與英國政府強調，英國的採購合約簽得比歐盟早，所以先到先得。

阿斯利康的疫苗廠，分別設於英國境內及歐盟。藥廠方面強調，歐盟的疫苗供應不如預期，主要因為比利時廠房的生產線還需要時間調整，同樣的情況也曾在英國廠房發生，其後英國廠房已克服產能問題。

不過歐盟質疑，英國廠房早前生產出現問題時，曾將荷蘭和德國廠房生產的疫苗調配英國，主張英國生產的疫苗也要反過來支援歐盟。

阿斯利康疫苗輸英國 歐盟不滿

歐盟議員、健康專家Peter Liese建議，如果阿斯利康不能按照合約提供疫苗，而是把歐盟公民當二等公民對待，歐盟將必須採取措施，例如禁止向英國出口在歐盟境內生產的輝瑞疫苗。歐盟委員會則表示，考慮要求疫苗生產商今後將疫苗供應給歐盟以外的國家前，必須申請出口許可證。若英國獲取輝瑞疫苗受限，也將影響到其接種的進度。

[企業地球村]