為保經濟 重災區不顧疫情撤限

在疫情最嚴重的美國，3億人口當中，確診感染人數接近2600萬。雖然美國人口僅相當於全球4%，但確診數字佔全球四分之一，死亡人數超過43萬。感染人數僅次於美國的印度，則有約1100萬人確診。排名第三的巴西也有超過900萬人確診。英國則以超過370萬人確診排名第四。日本的感染人數也超過38萬，令今夏舉行的東京奧運陰雲密佈。到底部分疫情嚴重的國家，在抗疫方面遇到什麼難題？

資料來源：今日美國、CNBC、共同網

近期美國疫情稍為緩和，在截至1月24日當周，全美新冠檢測的陽性比率為9.2%，較對上一周的11%有所下降，但比率仍然高得驚人。美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）形容，疫情似乎到了高原期，未來仍可能面對困難的時期。

經濟防疫兩難 一鬆即反彈

在美國疫情最嚴重的地區之一加州，每天平均新增確診人數約為2.5萬，按周下跌逾35%。公共衛生官員鑑於確診人數下降，上周取消了當地所有地區的居家令（stay-at-home orders），讓各縣放寬對戶外用餐、理髮等個人護理服務的限制。

《今日美國》（USA Today）分析的數據顯示，在截至24日當周，加州新冠病毒檢測呈陽性的比率為8.1%（陽性比率是指檢測結果呈陽性的人，相當於全部接受測試的人的百分比），較對上一周的11.3%回落。不過加州在截至24日當周僅進行了約205.7萬次檢測，較對上一周約240.2萬次顯著減少。世界衛生組織（WHO）建議，各地應進行足夠的測試，爭取令陽性檢測比率少於5%，因為陽性比率較高的地方，將難以對確診個案進行追蹤，防止病毒傳播。

事實上，自疫情爆發以來，加州以至歐美廣泛地區，也陷入周而復始的收緊防疫後疫情緩和、放寬防疫後疫情反彈，繼而再次收緊防疫的惡性循環。在疫情重災區英國，似乎汲取了過早放寬防疫措施會引致疫情反彈的教訓，準備將抗疫封鎖措施維持至3月初。

英失島國好處 沒及時封鎖交通

英國迄今已有超過10萬人死於新冠病毒，英國首相約翰遜上周向死者致哀，但他強調：「我們真的做了我們能做的一切。」言論引起極大爭議，部分輿論質疑政府施政失當，相比新西蘭、澳洲等防疫措施做得相對較好的島國，似乎只有英國陷入泥沼。輿論質疑政府沒有利用島國的地利好處，及時封鎖交通，防止疫情。

此外，英國政府也因資源有限，並未設立大規模的疫情檢測、監察及追蹤系統，而且對老人院等院舍的保障措施匱乏，令疫情難以受控。部分輿論亦質疑英國衛生官員最初曾提出「群體免疫」的策略，放任病毒傳播，期望大部分人感染後形成自身抵抗力，遏制病毒傳播。在去年3月疫情惡化後，這策略雖被放棄，但政府已失去防疫的先機。

不過即使在德國等第一波防疫做得相對較好的歐洲國家，在第二波疫情死亡人數也急升。去年春季，德國政府的測試和追蹤病毒機制，使歐洲多國羨慕不已。德國亦擁有全歐洲最多的醫院病牀及重症病人所需的呼吸機。該國的縮短工時及慷慨的社會福利，亦確保將封鎖措施帶來的經濟影響降低。

旺季吸客放寬措施 德確診急升

不過去年暑期的旅遊旺季為疫情打開缺口，德國此後疫情惡化，政府遂在12月頒布嚴格的防疫封鎖措施，多數公共活動將暫停至2月中。雖然近期當地感染指數已呈下降趨勢，但全國累計的新冠病毒死亡人數已突破5萬。

收緊防疫封鎖措施的主要目的之一，是避免醫療系統癱瘓。日本共同社上周公布的調查顯示，在截至1月19日，日本發布了緊急事態宣言的11個都府縣，至少有1.5萬名新冠病毒確診者正等待入住醫院或療養設施，首相菅義偉上周為確診者無法立刻送院接受治療致歉。去年3月至今年1月，日本約200人確診後在家等待入院期間病情惡化而死亡。在環球疫情持續之際，東京今夏是否舉辦奧運仍存在變數。

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