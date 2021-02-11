SPAC單月集資逾2000億 星洲擬推

本地市場未成形

富商財團轉美融資增彈藥

彭博統計顯示，SPAC公司單在1月份已集資近260億美元，並已有約90家SPAC上市買賣，這與日本富商孫正義旗下軟銀等參與SPAC融資有關。另在1月份有額外60家SPAC公司入紙上市。不過麥堅時律師行倫敦企業合伙人Nick O'Donnell認為，一旦市場稍降溫，SPAC市場恐陷寒冬。美國以外，新加坡亦擬就建立SPAC上市樞紐方面諮詢。

雖然在香港未有SPAC市場，但電盈（0008）主席李澤楷早與PayPal聯合創始人Peter Thiel共同成立SPAC公司Bridgetown Holdings，在去年10月中在納斯達克上市融資5.5億美元。在港的基金公司Argyle Street Management亦成立SPAC公司Malacca Straits Acquisition，在美國集資1.25億美元。曾經發起收購康宏環球（1019）的AGBA，亦是以SPAC形式招股。