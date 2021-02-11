SPAC單月集資逾2000億 星洲擬推

【明報專訊】香港新股屢獲熱錢熱捧，但特別目的收購公司（SPAC）或空白支票公司則在美國等市場方興未艾，單在1月份已集資約260億美元（約2015.8億港元），有後來居上挑戰香港新股市場之勢。香港亦有富商及基金轉攻SPAC，建立新平台增加併購彈藥。
本地市場未成形
富商財團轉美融資增彈藥
彭博統計顯示，SPAC公司單在1月份已集資近260億美元，並已有約90家SPAC上市買賣，這與日本富商孫正義旗下軟銀等參與SPAC融資有關。另在1月份有額外60家SPAC公司入紙上市。不過麥堅時律師行倫敦企業合伙人Nick O'Donnell認為，一旦市場稍降溫，SPAC市場恐陷寒冬。美國以外，新加坡亦擬就建立SPAC上市樞紐方面諮詢。
雖然在香港未有SPAC市場，但電盈（0008）主席李澤楷早與PayPal聯合創始人Peter Thiel共同成立SPAC公司Bridgetown Holdings，在去年10月中在納斯達克上市融資5.5億美元。在港的基金公司Argyle Street Management亦成立SPAC公司Malacca Straits Acquisition，在美國集資1.25億美元。曾經發起收購康宏環球（1019）的AGBA，亦是以SPAC形式招股。