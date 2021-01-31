中原：二手私宅買賣登記量創4個月新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，疫苗接種消息利好市場，去年聖誕期間二手交投活躍，帶動登記量向上。踏入2021年疫情有緩和迹象，加上近期樓價走勢回穩，有買家提早於農曆新年前入市，二手買賣明顯增多，相信2月的二手登記量突破4000宗。

樓價回穩入市意欲增

2月登記料破4000宗

一手方面，本月截止至26日，一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得488宗，總值61.5億元，預期整月約有600宗及75億元，將較上月的2096宗及230.5億元，分別按月下跌71.4%及67.5%，估計數字將為自去年3月的595宗及74.7億元後的10個月新低。

黃指數字反映去年12月期間受到疫情及收緊防疫措施影響，發展商減慢推盤步伐，以致一手登記回落，不過本月發展商積極推售新盤，銷售理想，料2月數字可望重上1000宗水平。