兩大新盤沽逾200伙 即日加推

另方面，香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨再加推57伙，擬於本周六進行首輪銷售。

LP10加推158伙 均呎16430元起

以馬鞍山區最高新盤首批折實均呎推售的SILVERSANDS昨日首輪發售，發展商指，項目開售首一小時已沽出逾30伙，全日售出33伙，套現近2.5億元，其中1房單位全數沽清。

信置因應銷情，昨日加推第2號價單，共30伙，分別為26個標準戶及4個特色戶，定價介乎738.7萬至1475.5萬元，實呎23,864至29,276元，計及最高折扣18.5%，折實後售價介乎602.04萬至1202.53萬元，折實呎價19,449至23,860元，折實後平均實呎21,614元，較首批50伙折實平均實呎19,888元高8.7%，因是次加推單位中包括特色戶，拉高整批單位呎價。整體而言，屬原價加推，僅個別單位加價2%，並鐵定於本周三次輪銷售。

另外，上月下旬開紅盤的南豐及港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10昨日次輪銷售，涉及218伙。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，次輪共售出173伙，佔可供出售單位數目的八成左右，套現逾18億元，兩輪共售出349伙，套現約34億元，昨日加推158伙，折實平均呎價為16,430元，個別單位有輕微加價。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有3組客戶斥資逾2000萬元購兩伙。

帝御‧嵐天再加推305.5萬入場

新盤市場另一焦點新盤、屯門青山灣帝御‧嵐天，昨日加推第3號價單共57伙，折實售價由305.5萬元起，折實平均實呎15,380元。負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，第3號價單較首批單位輕微加價2%。

林達民又指，3張價單合共推出225伙，折實平均實呎15,154元，本周有機會再加推，擬於周六（6日）開售。而截至昨日，項目共錄得2009票登記數字，包括中介人佔約20票，以累積推出的單位數目計，項目超額認購近8倍。