科技股高位捱沽 美股全周升轉跌

恐慌指數周五抽升9.5%

雖然科技股業績勝預期，帶領美股上周初破頂，不過三大指數均在高位回吐，全周道指跌3.28%，標指跌3.31%，納指跌3.49%，均為去年10月底以來最差單周表現。總結全月，納指升1.42%，惟道指跌2.04%，標指跌1.12%。美股恐慌指數（VIX）上周五抽高9.53%。

疫情持續，美國1月份消費者情緒指數下修至79點，差過市場預期的上修至79.4點，12月成屋銷售跌按月跌0.3%好過預期。Defiance ETF投資總監Sylvia Jablonski認為，若有消息顯示抗疫時間更長，投資者會離場觀望，GameStop挾空倉事件亦會令投資者有點害怕交易。

Novavax疫苗見效 股價升65%

強生公布新冠疫苗受變種影響，有效率66%，惟在出現變種病毒的南非，有效率57%，雖高於官方50%的要求，但股價自高位回落，跌3.56%，為表現最差道指成分股之一。另Novavax公布疫苗有效率為89.3%，股價急升65%。科技股捱沽，早前公布業績後破頂的蘋果、微軟分別跌3.74%和2.92%。

恒指夜期跌0.41%，收報28,204點，低水80點。ADR港股比例指數收報28,311點，升0.1%。油價下跌，中海油（0883）ADR折合報7.51港元，較港股低收1.49%，騰訊（0700）ADR折合報692.42港元，較港股高收1.6%。