挾GME旗開得勝 網軍轉戰白銀 Robinhood解封後再設限 GME AMC限買一股

【明報專訊】近周受Reddit網民追捧爆升的GameStop等多隻美股，上周四（28日）被Robinhood等券商以保護公司和投資者為由暫停投資者買入，引起網民不滿揚言要與華爾街決戰，結果券商在周五（29日）解禁交易後，GameStop即在盤前交易時段最多反彈逾倍，即使開市後升幅大幅收窄，全日仍升67.87%至325美元，全周仍有達4倍升幅。散戶團結推升股價，上周成為市場熱話，分析認為散戶興起已成為新的「市場顛覆者」，最新炒作對象包括白銀。
明報記者 歐陽偉昉
上周四部分被券商暫停買入或期權交易的股份，周五亦上演武士復仇，戲院股AMC升53.65%，耳機製造商Koss升52.53%（見表）。不過，Robinhood再在周五交易時段，將客戶購買GameStop、AMC和黑莓公司的股數上限，由5股降至1股，Robinhood表示限制每日或會有變化。
稱銀價被大行壓低 網民爆買
除了股票，白銀亦成為Reddit群組WallStreetBets股民追捧對象，有網民在上周四稱白銀被銀行壓低價格，以掩蓋實體市場供應短缺的情况。路透社指，有交易員填平白銀沽倉，以防GameStop式挾倉情況再現，周五白銀上升2.18%，收報每盎司26.99美元，自周四以來上升8%。
社交媒體雖然可以快速推升股價，不過熱度也很容易冷卻，早前與GameStop熱炒的黑莓，周五交易解禁後繼續下跌3.75%，全周升幅縮至0.43%，周三高位進場的投資者損失逾半。Tesla創辦人Elon Musk周五發圖讚好加密貨幣Dogecoin，價格當日曾急升2.3倍見0.078美元，不過至昨晚已回落至0.034美元。
網軍龐大 結集巨資顛覆市場
散戶團結推升個股打敗沽空機構，上周成為華爾街熱門話題，《華爾街日報》文章指，成千上萬的網民只要每人投入數美元，已足以積累成巨大的資金池，推動股價波動，而且當中不少是使用免佣的券商。文章認為WallStreetBets的現象，是交易成本降低帶來最終演化。紐約梅隆銀行投資總監Leo Grohowski認為，Reddit的散戶如30年前的對沖基金般，成為金融市場的顛覆者，GameStop事件將不會是個孤例。
不過去年已重倉持有GameStop、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry則認為，GameStop的案例不會再出現，因為現時沒有股票被「沽注一挾」前，有如GameStop般的高沽空程度、細小市值，以及被市場放棄，GameStop是獨特而完美的案例，就如《沽注一擲》的情節不會重演。