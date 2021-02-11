挾GME旗開得勝 網軍轉戰白銀 Robinhood解封後再設限 GME AMC限買一股

明報記者 歐陽偉昉

上周四部分被券商暫停買入或期權交易的股份，周五亦上演武士復仇，戲院股AMC升53.65%，耳機製造商Koss升52.53%（見表）。不過，Robinhood再在周五交易時段，將客戶購買GameStop、AMC和黑莓公司的股數上限，由5股降至1股，Robinhood表示限制每日或會有變化。

稱銀價被大行壓低 網民爆買

除了股票，白銀亦成為Reddit群組WallStreetBets股民追捧對象，有網民在上周四稱白銀被銀行壓低價格，以掩蓋實體市場供應短缺的情况。路透社指，有交易員填平白銀沽倉，以防GameStop式挾倉情況再現，周五白銀上升2.18%，收報每盎司26.99美元，自周四以來上升8%。

社交媒體雖然可以快速推升股價，不過熱度也很容易冷卻，早前與GameStop熱炒的黑莓，周五交易解禁後繼續下跌3.75%，全周升幅縮至0.43%，周三高位進場的投資者損失逾半。Tesla創辦人Elon Musk周五發圖讚好加密貨幣Dogecoin，價格當日曾急升2.3倍見0.078美元，不過至昨晚已回落至0.034美元。

網軍龐大 結集巨資顛覆市場

散戶團結推升個股打敗沽空機構，上周成為華爾街熱門話題，《華爾街日報》文章指，成千上萬的網民只要每人投入數美元，已足以積累成巨大的資金池，推動股價波動，而且當中不少是使用免佣的券商。文章認為WallStreetBets的現象，是交易成本降低帶來最終演化。紐約梅隆銀行投資總監Leo Grohowski認為，Reddit的散戶如30年前的對沖基金般，成為金融市場的顛覆者，GameStop事件將不會是個孤例。

不過去年已重倉持有GameStop、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry則認為，GameStop的案例不會再出現，因為現時沒有股票被「沽注一挾」前，有如GameStop般的高沽空程度、細小市值，以及被市場放棄，GameStop是獨特而完美的案例，就如《沽注一擲》的情節不會重演。