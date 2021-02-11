SILVERSANDS 盡享海星灣美景

明報記者 林可為 攝影 朱安妮

SILVERSANDS是信置今年頭炮項目，由4座住宅組成，提供160伙，當中約70%單位屬1房和2房間隔（共110伙），另外30%單位屬3房和4房間隔（共50伙），樓花期約19個月。單位實用面積介乎266至1654方呎不等。值得留意的是，面積最細及最大的單位，均屬連平台或天台特色戶，標準單位實用面積介乎304至1249方呎。

屋苑佈局方面，3房和4房大戶皆分佈於第1至3座，而1房和2房入門版細單位，則位處5A和5B座。

鄰近港鐵烏溪沙站 享屯馬線優勢

項目最大亮點是各座均前臨海星灣，意味不少單位擁有吐露港、赤門海峽及馬鞍山一帶的海岸山巒景色，觀賞碧海藍天令人心曠神怡。起居環境清幽寧靜，遠離都市繁囂，步行10餘分鐘可到達港鐵烏溪沙站，享受鐵路便利，現時更可透過屯馬線直達鑽石山、啟德等東九龍市區。

項目現時開放的連裝修示範單位，包括以2座3樓A室為藍本、實用面積1111方呎的3房1套連工作間單位，最特別之處是同座其他標準樓層的相同面積A單位則屬4房間隔。

單位樓層高度約3.4米（逾11呎高），營造出寬敞空間感。客飯廳面積估計有310方呎，裝設有近乎落地的大型玻璃窗，可將室外美景盡量引入室內。室內設計以暖色系的啡色、古銅色為主調，感覺溫暖。單位採用傳統梗廚，內連工作間，配套家電以德國品牌Gaggenau和西門子為主。

主人套房連浴室面積約180方呎，活動空間充裕，大牀可三邊上落牀，同時有足夠空間擺放書枱，劃出小型工作間。主人套房與大廳同樣向東南，可觀賞海星灣的景色。另外兩個房間則設計成男女小主人的睡房。

發展商亦提供無裝修的清水示範單位，以5A座3樓B室為藍本，實用面積449方呎，採2房開放式廚房設計，大廳約130方呎，間隔四正，而主人房則已預留衣櫃位，方便戶主擺放衣櫃。

會所配合屋苑自然環境 添度假氛圍

屋苑住客會所方面，設施包括戶外泳池、健身室及宴會廳等，規模不算大，但勝在配合屋苑外圍的自然環境，令會所倍添度假氛圍。

不過須注意的是，項目位處純住宅區，毗鄰屋苑包括泓碧、迎海和星漣海等，吃喝購物最近需步行往銀湖．天峰和迎海的商場，約需時10餘分鐘。此外，屋苑車位總數68個（兩個傷健車位），比例上不足以每戶可享一個車位。

■有片睇

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