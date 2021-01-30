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2021年1月30日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港GDP全年跌6.1% 歷來最差 疫情未受控失業率續升 渣打：上半年恐雙底衰退
上季負資產宗數減 貸款拖欠率未惡化
貿易融資「還息不還本」計劃再延長90天
快手140萬人認購 不計螞蟻凍資新高
港股走弱 單日高位跌700點
人行逆回購千億 單日淨投放980億
海航遭申請破產 稱配合處置債務 彭博：政府擬藉信託出售非航空資產 債權可換新公司股權
港航拒評海航重組消息 稱運作正常
平保參與北大方正重組投資
中石油盈警 去年純利或跌六成
會計師公會批提升主板門檻 歧視中小企
電盈中標MPF電子平台合約
恒大物業擲15億 收購內地同業
蘋果禁追蹤用戶 fb擬發動訴訟 轟作業系統排擠對手軟件 料兩陣營對決
網軍又籲熱炒 狗狗幣飈升800%
WeWork傳借殼上市 估值降至100億美元
去年私宅施工不足1.2萬伙 9年新低 推地高峰已過 業界憂兩年後供應斷層
九建聖約瑟安老院縮則 申建逾5000伙倍增
十大屋苑本月成交量創6年高
CCL三周累跌1.7% 返去年5月水平
帝御‧嵐天加推56伙 3日收近1500票
軒尼詩道舖5980萬沽 18年賺半億
陸振球：眼看他起朱樓 眼看他樓塌了
周末睇樓好去處
SILVERSANDS 盡享海星灣美景
新界東兩全新盤1531伙伺機出擊
馬鞍山郊遊徑遊覽礦場歷史
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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港GDP全年跌6.1% 歷來最差 疫情未受控失業率續升 渣打：上半年恐雙底衰退
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