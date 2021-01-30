帝御‧嵐天加推56伙 3日收近1500票

加推加價幅度1.1%

帝御‧嵐天新推56伙，屬開放式至1房連衣帽間戶型，實用208至349方呎，包括8伙連天台或平台特色戶，維持最高9%直減折扣，開放式折實價303萬元起。以新推的7座11樓實用208方呎08室為例（開放式），價單定價348.3萬元、實呎16,745元；相對首推的同座、同層、毗鄰同面積09室的價單定價344.5萬元、實呎16,563元，提價1.1%。

至於第1、2號價單合共推出的168伙，整體折實均呎1.51萬元。林續指，帝御‧嵐天3日累收1472張票，除預告最快今天加推3號價單外，更不排除稍後再加推4號價單，目標是首輪開賣項目五成單位（約280伙）。

MONACO第三輪沽約45伙

會德豐地產啟德MONACO昨晚第三輪發售的90伙，實用280至727方呎、屬開放式至3房戶，整批折實均呎2.51萬元，全晚估計售約45伙，並錄大手客斥1793萬元購入兩伙1房戶；全盤399伙累沽近87%單位，套現近38億元。信置（0083）)今首輪開售50伙的馬鞍山SILVERSANDS，過去7日共收約380票，超額近7倍。

本月新盤交投暢旺，億京發展項目及銷售總監潘志才指，集團已屆現樓的大埔白石角海日灣、海日灣II，一個月來累沽25伙，當中不少客戶揀選先住後付等付款計劃。

另外，碧桂園（2007）牽頭的馬鞍山泓碧，尚餘約69伙待售，最新開放現樓示範單位「碧園匯」特色戶（第1座地下B室），配置全套TREE家具，屬4房兩套間隔，實用1363方呎連花園；泓碧2018年底開售至今累沽478伙、套現逾44億元。