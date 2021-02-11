CCL三周累跌1.7% 返去年5月水平

新春前用家搶吸筍盤 樓價短暫回軟

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，新春前用家搶先吸納筍盤，以致樓價短暫回軟，三大整體指數齊跌3周，但跌幅輕微，而二手交投持續暢旺，市場上筍盤快被消耗，預料三大指數反覆向上將出現。另外，CCL（大型單位）報174.42點，按周跌0.91%，豪宅樓價早前連升5周後，企穩於175點上下，等待新一輪上升。

四大分區指數方面，今周兩區升、兩區跌，其中新界東CCL Mass報186.97點，按周升0.16%，近5周持續一升一跌；新界西CCL Mass報162.28點，按周跌2.72%，近6周持續一升一跌。港島CCL Mass報183.87點，按周升0.63%，終止兩周連跌；九龍CCL Mass報171.45點，按周跌0.37%，連跌3周共2.98%。