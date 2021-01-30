十大屋苑本月成交量創6年高

太古城45宗近兩年最旺

太古城本月至昨天約45宗成交，較上月25宗升80%，成交量創2019年3月以來的22個月新高。

此外，荔枝角美孚新邨1月至今錄得約39宗成交，較上月26宗上升50%，是按月升幅次高屋苑。不過，鰂魚涌康怡花園1月僅錄得6宗成交，較上月21宗下跌71%，亦是上月唯一錄得按月跌幅的大型指標屋苑；另鴨脷洲海怡半島1月錄得30宗成交，則與上月持平。

連周末計 全月或見380宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，各國量化寬鬆及低息環境持續，香港股市早前急升，部分資金套股換樓；另多個新盤銷情理想，向隅客回流二手市場，促成本月的暢旺局面。由於今日及明日是周末，預料本月十大指標屋苑總成交量有機會高見380宗。

事實上，多區二手市况均見暢旺，在南豐將軍澳日出康城新盤LP10開出紅盤帶動下，綜合代理資訊，將軍澳本月至昨天錄約333宗二手成交，其中277宗、即約83%屬私宅成交，料創8個月新高，僅次去年5月錄得361宗，料本月最終有機會突破361宗。

將軍澳333宗8個月最旺

元朗方面，綜合代理資訊，該區本月至昨天錄210宗二手成交，料創8個月高位。

美聯聯席區域經理王偉健表示，區內大型屋苑尚悅本月錄約27宗成交，其中3座低層G室，實用442方呎，2房間隔，以575萬元成交，實呎1.3萬元；原業主2016年7月以約430萬元購入，帳面賺約145萬元或34%。