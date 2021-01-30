九建聖約瑟安老院縮則 申建逾5000伙倍增

2006年原批建2120伙

根據城規會文件顯示，上述地盤面積約24.08萬方呎，屬綜合發展區用地，九建擬建分層樓宇、商店及服務行業、 食肆、學校（幼稚園） 、社會福利設施（安老院）及公眾停車場（輕型貨車），住宅部分以不多於7.5倍地積比率作發展，擬建5幢62至63層高綜合用途大廈（58至59層為住宅用途、另4層作非住宅用途），建築物高度為主水平基準以上224.55至226.55米，擬建5005個、平均面積366方呎的住宅單位，較2006年獲批方案的2120個、平均面積約700方呎住宅單位，伙數大增2885伙或1.4倍，而單位面積則大減48%。住宅總樓面則由過去獲批的147.68萬方呎，增加32.94萬方呎或22%、至現時的180.62萬方呎。

另外，非住宅用地部分則以地積比0.937倍作發展，涉22.56萬方呎，較2006年獲批方案的68.65萬方呎樓面，大減67%至22.56萬方呎，而整個重建計劃則由原先獲批的216.33萬方呎，輕微減少13.15萬方呎或6%至203.18萬方呎。

非住宅樓面大減七成至23萬呎

翻查資料，已有逾百年歷史的前聖若瑟安老院建築群，包括門樓牌坊、別墅及安老院宿舍，部分是由清末革命「四大寇」之一陳少白購地所建，孫中山兄長孫眉曾在該處藏身辦農場作同盟會革命基地，並在2010年被列為二級歷史建築。從發展商遞交申請文件中，該建築群仍保留在計劃內。

恒地黃埔街22號等強拍 底價4.8億

此外，恒地（0012）紅磡黃埔區併購已屆尾聲，土地審裁處昨日批出黃埔街22號等多個地段的強拍令，底價4.82億元。恒地紅磡四街重建項目共涉13個地盤，目前已完成併購11個地盤。