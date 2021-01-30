去年私宅施工不足1.2萬伙 9年新低 推地高峰已過 業界憂兩年後供應斷層

明報記者 林可為

翻查資料，近年全年私宅施工量最多為2016年，該年全年共25,500伙施工，創自2004年後新高，2017至2019年均維持每年介乎17,000至18,500伙的施工量水平。落成量方面，去年全年私宅落成量錄20,900伙，按年升54%，是繼2018年全年21,000伙落成後，再錄破2萬伙落成量的一年；第四季落成量有7200伙，按季升約2倍。一手現樓貨尾去年累積12,000伙，雖為2006年19,000伙後新高，但只較2019年增加2000伙，反映疫情下發展商去年仍然積極推售新盤。

全年逾2萬伙落成 升五成

另外，未來3至4年一手私宅潛在供應量繼續維持9.2萬伙，按年則減少1000伙。9.2萬伙中，包括1.2萬伙已落成但未售出單位、5.7萬伙興建中但未出售單位（減去已預售單位數目），以及2.3萬伙已批出土地（熟地）可隨時動工興建單位。運房局回應指，92,000伙中，估計有74,000伙為實用面積少於70平方米中小型單位，佔整體供應量80%，比率與對上一季相同，預計未來數月將有10幅住宅用地轉為熟地，可提供約5900伙。隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年私宅供應量將維持在較高水平。

一手現樓貨尾1.2萬伙 14年新高

美聯首席分析師劉嘉輝指出，施工量大跌相信與疫情拖累施工有關，由於項目興建到落成需時，假設近年的施工項目約3至4年後落成，並將施工量走勢向後延伸3至4年，不難發現與私宅落成量走勢相近（見圖）。按此推算，未來數年落成量仍維持每年約1.8萬伙水平，不過若施工量長期維持低位，2023年後的落成量將會呈明顯跌勢。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，由於近年可出售的大型地皮已買少見少，2023年起一手供應不排除出現供應斷層。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，近年政府減少推出私宅地皮，鐵路項目供應高峰已過，直至2022年第一及第二季公布後，現時9.2萬伙的潛在一手供應有機會失守。