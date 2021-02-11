WeWork傳借殼上市 估值降至100億美元

消息稱，WeWork董事會及其行政總裁Sandeep Mathrani，過去數周在評估Bow Capital Management旗下的一家SPAC，以及至少還有一家身分未明的SPAC的報價。一些知情人士稱，交易對WeWork的估值可能達到100億美元，不過較其IPO計劃觸礁前的470億美元峰值大為縮水，未知估值是否包含債務。

SpaceX新一輪融資 估值或達7000億

消息稱，WeWork另外還收到新一輪私募股權投資的建議，而該公司很可能採納這提議。倘若成事，WeWork將保持私有。由於這些談判的複雜性，不能保證WeWork會達成交易。

由於公司虧損及企業治理等問題，WeWork當年的IPO計劃遇冷。疫情爆發後，商界紛紛轉為遙距工作，令WeWork生意冷淡。該公司已裁員、重新協商租約，並出售非核心業務，以節約開支。WeWork預計今年底前可望實現盈利。根據SPAC Research數據，僅今年以來就有80多家SPAC掛牌上市，平均每個工作日將近5家。

此外，《商業內幕》引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX，將在2月完成最新一輪融資，屆時公司估值至少達600億美元（約4680億港元）。消息稱，相關交易細節尚待敲定，SpaceX的估值最高可能達到920億美元（約7176億港元），較去年8月融資時的460億美元估值增長1倍。

（綜合報道）

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