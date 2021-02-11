網軍又籲熱炒 狗狗幣飈升800%

狗狗幣周四曾飈升800%以上，升至約0.07美元，市值約70億美元，並引發狗狗幣愛好者、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克發帖，以示支持。狗狗幣昨晚在0.05美元左右徘徊，遠高於升浪開始前的0.007美元。

「推特股神」馬斯克發帖支持

馬斯克昨亦在Twitter帳戶的個人簡介，加入了#bitcoin 標籤。受此帶動，比特幣價格隨即向上。根據CoinDesk的數據，比特幣周五晚升近兩成，升穿3.8萬美元。在散戶力戰華爾街「空軍」之際，被視為「推特股神」的馬斯克，一再發帖為散戶打氣，批評沽空是騙局：「你不能賣不屬於你的屋子，你不能賣不屬於你的車子，但你可以賣不屬於你的股票！？」

馬斯克周三也曾發帖談到散戶愛股GameStop，推動其股價上漲。他周四又發帖形容加拿大電商Shopify「很棒」，一度刺激該公司股價急升。他本月發帖提及過的公司，還包括波蘭電玩遊戲開發商CD Projekt、日本玩具及遊戲製作大廠萬代南夢宮，以及電商股Etsy，刺激它們的股價一度上漲。

（綜合報道）

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