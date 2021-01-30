蘋果禁追蹤用戶 fb擬發動訴訟 轟作業系統排擠對手軟件 料兩陣營對決

市場人士繼續關注散戶的「逼空」動向，加上歐洲因疫苗供應起衝突，美股三大指數早段下滑，道指跌300點，而fb、蘋果、亞馬遜、Alphabet等科技股亦向下。

道指初段跌300點 科技股挫

據稱，fb質疑蘋果強迫開發人員遵循蘋果App Store的規則，而蘋果的自家軟件卻毋須遵守，例如蘋果即將推出的「App Tracking Transparency」（應用程式追蹤透明）功能，可允許用戶選擇不被收集數據，而蘋果軟件則不受此限；不過蘋果已否認。The Information稱，如果fb決定提出訴訟，有可能針對蘋果拒絕讓第三方軟件成為其設備的默認通訊軟件。

蘋果與fb兩家科技巨頭的CEO，近期屢次為私隱、算法的影響及市場競爭等議題針鋒相對，突顯雙方的衝突愈演愈烈。fb行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周三發表財報時向投資者表示，蘋果對其業務構成愈來愈大的威脅，質疑蘋果以保護私隱為幌子擠壓競爭對手，並批評iOS通訊軟件iMessage沒有默認的端對端加密，在私隱方面有誤導用戶之嫌。

庫克斥社交軟件散佈陰謀論

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）就趁周四的消費者私隱和數據保障會議，為蘋果即將更新的iOS私隱政策辯護，並不點名批評fb這種社交軟件的「算法助長陰謀論」，質疑這些軟件為了流量，推送陰謀論和煽動暴力的言論，暗示fb導致美國社會的動盪。他又批評社交軟件收集「太多個人信息」賣廣告。

根據蘋果即將更新的用戶私隱政策，軟件開發商將要徵求iOS 14系統的用戶許可，才可收集其在iPhone及iPad的網上活動數據，這將使fb難以投放定向廣告。朱克伯格以往曾形容，這是一場由fb等各種以廣告收入支持的免費軟件，與蘋果這種以收費支持服務的公司進行的對決。

兩巨頭同面臨各種反壟斷審查

朱克伯格試圖將蘋果的私隱保護行動，描述為利用自身平台，使fb處於不利地位的一種手段。不過無論是fb或蘋果，也面臨愈來愈多的反競爭審查。

fb已面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）和46個州就反競爭事宜提出訴訟。蘋果也被一些科技行業的競爭對手被指存在反競爭行為。兩家公司都否認涉及不當行為。

（綜合報道）

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