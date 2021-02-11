電盈中標MPF電子平台合約

兩年實施期7年營運保養期

當局表示，該平台將會把現有MPF計劃的行政工作程序標準化、精簡化及自動化，從而創造減費空間，以及為MPF制度創造無紙張主導體驗。積金局又指，為使積金易平台得以暢順推出和運作，當局計劃於2021年第二季向立法會提交立法建議，指定積金易平台作為MPF計劃行政工作程序的共同平台，並界定政府、積金局、公司和受託人各自的角色、職能、權力和責任。有關修訂將反映出在推行積金易平台後，工作流程將會變得精簡，受託人的監管負擔也可減少。

估計電盈10年收益升一成

此前，有報道估計，若電盈成功奪得項目，未來10年的收益有望提升近一成，並有助公司鞏固於本地金融科技龍頭地位。彭博早前則報道，積金局選出最後入圍的財團，當中包括平保 （2318） 旗下金融壹帳通。