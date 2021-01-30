會計師公會批提升主板門檻 歧視中小企

GEM板成交不滯 上市集資無門

公會表示，知悉有會員認為若通過提議，將會廣泛影響各行各業生計，將繼續跟進事件。公會表示，諮詢建議似歧視中小企，更尤為歧視來自傳統行業的小型企業，並先入為主假設此類公司為「殼股」，惟實際市場上有大量質素良好的小公司，亦有需要獲得融資。

港交所早前發諮詢，建議將主板盈利要求大幅上調1.5至2倍，意味企業3年盈利須達到1.25億元或1.5億元才符合最低門檻。公會認為，諮詢建議不允許中小企赴主板上市，但GEM板又無法代替主板。回應指出，GEM板現時交投淡靜，且在貨源歸邊的情况下，股價時常波動，而有不少基金的章程均不允許其資金投資於GEM板股份。

至於港交所提出的「殼股」顧慮，公會認為，港交所早前已經採取針對性措施以解決問題，未來則應該在個別申請上市案例的審批上更為嚴謹，並加強上市後的執法。

需配套策略 不可單一主板改革

公會指出，本次的大型改革不應單獨進行，而應有配套發展策略，以及對未來清晰的目標，並進行更廣泛的諮詢。公會強調，現時本港經濟困難、失業率高企，若貿然推行此項新規，更將會對大量市場專業人士造成影響。