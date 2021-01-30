中石油盈警 去年純利或跌六成

公司指出，純利下滑主要受新冠病毒疫情影響，導致油價及成品油銷量大幅減少；當中，汽油及柴油銷量按年減少10%至20%，故公司需要計提油氣資產減值準備。

新創建中期純利料挫逾五成

新創建（0659）昨亦發盈警，預計截至去年12月底的中期純利將按年跌55%至65%，主要因為集團的策略和新冠肺炎疫情下的市場情况，需就部份資產作減值及撥備。而集團強調經營溢利仍將按年增長逾四成。集團強調，目前業務基礎及流動資金仍然穩固，由於期內應佔經營溢利或會按年增長，同時亦有逾180億港元的備用已承諾銀行信貸額，預期可維持現時「可持續及漸進」的股息政策。

另五菱汽車（0305）發公告稱，預期集團去年虧損將按年減少約70%，以2019年同期錄得虧損1.67億元推算，公司去年虧損將減至約5000萬元。同時，股東應佔淨虧損亦預期由1.24億元大幅減少逾50%。

五菱指，2020年上半年受新冠疫情爆發影響，期內經營面對停產及干擾，但自下半年起，受惠於中國經濟環境之整體復蘇，及集團之發動機及相關部件分部、與汽車零部件及其他工業服務分部之業務量強勁增加所帶動，致集團之業務及盈利表現均獲得顯著改善。