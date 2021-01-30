平保參與北大方正重組投資

重組草案延4月底前提交

方正的管理人的公告更指，是次將系內5家公司，包括方正集團、方正產業、北大醫療產業、北大方正信息及北大資源合併重組，共獲29家意向投資者報名，經過多輪競爭性選拔，最終確定由華發、平保及深圳市特發集團組成的聯合體，作為方正的重組投資者。當中華發為珠海的綜合企業及最大發展商之一，深圳特發則為深圳最早的國有綜合企業，現主力發展香蜜湖度假村及開發小梅沙。

平保發公告指，經董事會審議，為了推動構建醫療健康生態圈，打造未來價值增長新引擎，同意參與方正的合併重組。由於方正的管理人要求保密，因此其履行暫緩披露程序。方正的管理人後續將依法推進投資協議簽署及重組計劃草案製定等相關工作。重組計劃草案尚須經過方正集團債權人會議表決、人民法院裁定批准等法律程序後方可生效。

清華紫光或再觸發交叉違約

據方正管理人在去年12月15日上載的資料，方正現時有718家債權人，涉及729筆債務，涉債高達2345.82億元人民幣。

此外，清華紫光集團昨日亦表示，預計無法償付2021年1月31日到期的10.5億美元4.75%債券的本金和最後一期利息，可能會觸發另外兩隻美元票據交叉違約。