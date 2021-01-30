港航拒評海航重組消息 稱運作正常

空運牌照局一度替港航定「死線」

作為海航立足於香港的航空公司，海航一直被視為港航的最大股東，不過，集團曾於2018年宣布將大部分股權轉讓予第三方，從而解決海航系內航空公司面對潛在同業競爭的問題。新股東的公開資料僅顯示為一家開曼註冊基金，其他背景資料一概欠奉，股權架構始終不明朗。

及至2018年下旬，時任港航主席蒙建強及副主席鄧竟成先後辭任；翌年3月，國泰（0293）收購同屬海航旗下的香港快運，港航主要股東之一的鍾國頌表示有關交易繞過了股東，正尋求法律意見，掀起了歷時多月的港航股權之爭，包括主席鬧雙胞、海航突然派人到港航東涌總部控制辦公室，有指港航部分財務等資料被帶走等。

及至7月，鍾國頌突然表示港航的股東爭拗已平息，鍾國頌只承認是與海航達成「有條件」協議。

雖然聲稱公司運作正常，但港航近年一直財困，2019年底空運牌照局曾定下「死線」，要求港航在限期前獲注資並提升現金水平。國開行在當年12月牽頭借出40億元予海航，海航稱會用於旗下航空公司，港航才得以渡過難關，避免空運牌照局釘牌，惟去年新冠疫情打擊環球航空業，加上大股東海航遭申請破產，港航繼續陷入財務泥沼。