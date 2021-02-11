海航遭申請破產 稱配合處置債務 彭博：政府擬藉信託出售非航空資產 債權可換新公司股權

明報記者 方楚茵

據彭博報道，海航債權人可將債權轉換成出售非航空資產後的新公司股權，計劃已獲中國監管機構批准，預計快將實施，而海航集團發言人對此無回應。

航空起家 內地曾擁龐大政經人脈

海航昨透過微信發聲明，在1月29日收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，相關債權人因集團不能清償到期債務，申請法院對其破產重整。海航將依法配合法院司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。

瘋狂收購 負債7500億

海航集團於1989年成立，以航空業起家，在內地曾擁龐大政經人脈，更被指與國家副主席王岐山有關。海航近年自稱跟隨國家「出海」戰略，海外投資策略相當激進。據媒體統計，海航近年進行至少40宗收購，涉資逾4000億美元，令其與同樣喜愛海外大手掃貨的民企復星、萬達、安邦等齊名。惟2016年起，中國政府開始收緊外匯管制，點名對海航、萬達、安邦等排查，頓時令這些藉抵押資產瘋狂套現收購的企業周轉不靈。

儘管如此，海航集團卻依然在2016年11月至2017年3月期間，連環以超過272億元高價購入4幅啟德地皮，將內地地價逼升樓價的玩法搬來香港，令本港樓價再上層樓。除了啟德地皮外，2015年起海航亦密密在港掃豪宅，包括斥5.06億元購入山頂Twelve Peaks 6號屋、4.3億購入天匯高層複式單位，又以7.1億元買下山頂盧吉道27號屋地等。

巨資掃4幅啟德地 轉讓本地財團

此外，海航亦頻頻於本港買入殼股（見表），如曾在2016年12月至2017年1月間，不足一個月內掃入3隻殼股，高峰期在本港掌控7間上市公司。至於海航本業，近年最為港人所知的便是2006年收購原本的中富航空，易名「香港航空」（見另稿），及於2011年收購康泰旅行社、2015年再收購新華旅遊。

海航藉收購擴張建成萬億王國，惟背負的是超過7500億元人民幣的債務。自內地開展排查後，海航融資鏈被斷，被迫出售資產解困，包括於2019年向國泰（0293）出售廉航香港快運，4幅啟德地亦被恒地（0012）、會德豐（0020）旗下會德豐地產瓜分，部分更要蝕讓，而多間上市公司亦已陷債務違約及賣盤，整個集團更在昨日遭申請破產。