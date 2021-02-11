人行逆回購千億 單日淨投放980億

雖然在臨近春節前大量「抽水」，但人行旗下《金融時報》引述中國銀行研究院研究員李義舉稱，短期從流動性來看，公開市場操作在春節前或將加大資金投放量以應對需求。

李義舉表示，流動性需求上升，一是1月份為企業繳稅期，企業繳稅將增加財政存款；二是1月份是銀行傳統的信貸集中投放時期，疊加中國經濟正處於疫情影響後的快速恢復，企業信貸需求較為旺盛；三是春節將近，未來一段時間居民現金需求量也會逐步增加，以滿足消費或支付需求。

官媒料春節前加大放水

而與去年同期相比，今年節前流動性需求有所下降，主要是2021年並未提前下達地方債額度，1月份債券供給下降，減低了市場流動性的需求。另外，由於疫情反覆影響，大量居民就地過節，將降低居民提款需求。

傳調高SLF利率 人行：完全不屬實

另外，雖然人行昨日淨投放，但反映市場流動性供求情况的銀行間隔夜回購加權平均利率曾高見3.28厘以上，創近6年新高，升穿被視為利率走廊上限的隔夜常備借貸便利操作（SLF）利率的3.05厘，市場更出現人行調高SLF的傳言。人行回覆彭博社查詢時稱，注意到有關調高SLF利率的傳言，但完全不屬實，並已就此事向公安機關報案。