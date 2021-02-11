港股走弱 單日高位跌700點

恒指月中高位回吐6.3%

北水昨天持續淨買入124.6億元。1月份北水淨買入破紀錄達到3106億元，只有1天錄得不足100億元，帶動恒指曾經突破30,000點，一度升至30,191點的兩年半高位。不過及後北水流入放緩，投資者高位獲利回吐，令恒指全月升幅只剩3.9%，國指則累升4.38%。科指昨日收報9358點，全月升11.07%，不過自月中高位10,276點已累計回落達8.96%。恒指夜期昨晚回升，今早零時報28,429點，高水145點。

全月北水淨買入3106億破紀錄

騰訊（0700）昨日一度重上700元，但收市僅升0.07%，報681.5元。全月雖然累升兩成，但較紀錄高位767.5元回吐了逾一成。多隻中概股傳陸續回港上市，港交所（0388）受北水追追捧，全月升17%，美團（3690）亦累升兩成，但兩者均已較高位有一成回吐。

昨日恒指只有9隻成分股上升，創科（0669）升2.82%，為表現最佳藍籌。本地股下跌，九倉置業（1997）跌4.3%為表現最差藍籌。吉利（0175）入股賈躍亭的法拉第未來，簽署合作框架，昨日跌3.9%。

恒指走勢轉弱進入2月，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指昨日貼近低位收市，早市上升後缺乏承接力，2月農曆新年臨近，港股料勢弱至農曆新年後，不排除再低見28,000點。不過，內地較早控制疫情，有助經濟和企業盈利回穩，而且不少有質素的中概股將會回港，可吸引北水繼續入港股，認為目前港股仍算是上升後的調整。