快手140萬人認購 不計螞蟻凍資新高

【明報專訊】大熱新股內地短片平台快手（1024）受散戶及大戶追捧，路透旗下IFR昨日引消息報道，快手公開發售部分獲140萬人入飛，並錄得逾1.28萬億元凍資額，不計煞停上市的螞蟻集團，成為歷來認購人數最多、凍資額度最高新股。全城約每5人就有1人認購快手，按該股公開發售集資額10.5億元計算，超購約1142倍，於今年新股中排名第三。
傳上限115元定價 集資額超鐵塔
報道續指出，快手擬上限定價，每股115元。按此計算，不計超額配股權，將集資420億元，一舉打破百威亞太（1876）於2019年集資約392億元的紀錄。超額配股權方面，快手將最多再發行5478.3萬股份，假若悉數行使，將再集資63億元，總集資額達483億元。根據港交所統計數據，快手將有望成為繼中國鐵塔（0788）之後，過去兩年半內最大新股。
本地新股市場火熱，過去半年內凍資紀錄已經三度被打破。其中農夫山泉（9633）去年9月錄得約6709億元凍資紀錄，紀錄於今年年初由醫療SaaS股份醫渡科技（2158）刷新，後者凍資6718億元。不過，快手是次未能超越螞蟻集團，螞蟻去年底遭內地當局煞停上市，但H股發售於本地創下認購人數155萬、凍資約1.3萬億元的紀錄保存至今（見表）。
心通同日截飛 擬上限定價
其他新股方面，微創醫療（0853）旗下心通醫療（2160）與快手同日截飛，外電報道，心通醫療擬上限定價，每股12.2元，按此計算，不計超額配股權，將集資25.1億元。下周一（2月1日）截止認購的貝康醫療（2170）昨日孖展截飛，統計本地7家券商，最終錄得227億元孖展，只計券商孖展，超購124倍。
諾輝健康傳通過港交所聆訊
此外，市場消息指出，諾輝健康本周四（28日）通過港交所聆訊，快將進行招股，料2月將可掛牌。根據初步招股資料，公司去年11月遞表，高盛及瑞銀為聯席保薦人。
公司主研癌症篩查，旗下直腸癌篩查產品「常衛清」為內地首個且唯一獲藥監局批准的分子癌症篩查測試。公司在研產品，包括宮頸癌、胃癌篩查等。