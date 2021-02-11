快手140萬人認購 不計螞蟻凍資新高

傳上限115元定價 集資額超鐵塔

報道續指出，快手擬上限定價，每股115元。按此計算，不計超額配股權，將集資420億元，一舉打破百威亞太（1876）於2019年集資約392億元的紀錄。超額配股權方面，快手將最多再發行5478.3萬股份，假若悉數行使，將再集資63億元，總集資額達483億元。根據港交所統計數據，快手將有望成為繼中國鐵塔（0788）之後，過去兩年半內最大新股。

本地新股市場火熱，過去半年內凍資紀錄已經三度被打破。其中農夫山泉（9633）去年9月錄得約6709億元凍資紀錄，紀錄於今年年初由醫療SaaS股份醫渡科技（2158）刷新，後者凍資6718億元。不過，快手是次未能超越螞蟻集團，螞蟻去年底遭內地當局煞停上市，但H股發售於本地創下認購人數155萬、凍資約1.3萬億元的紀錄保存至今（見表）。

心通同日截飛 擬上限定價

其他新股方面，微創醫療（0853）旗下心通醫療（2160）與快手同日截飛，外電報道，心通醫療擬上限定價，每股12.2元，按此計算，不計超額配股權，將集資25.1億元。下周一（2月1日）截止認購的貝康醫療（2170）昨日孖展截飛，統計本地7家券商，最終錄得227億元孖展，只計券商孖展，超購124倍。

諾輝健康傳通過港交所聆訊

此外，市場消息指出，諾輝健康本周四（28日）通過港交所聆訊，快將進行招股，料2月將可掛牌。根據初步招股資料，公司去年11月遞表，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

公司主研癌症篩查，旗下直腸癌篩查產品「常衛清」為內地首個且唯一獲藥監局批准的分子癌症篩查測試。公司在研產品，包括宮頸癌、胃癌篩查等。

明報記者

[新股]