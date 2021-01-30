貿易融資「還息不還本」計劃再延長90天

金管局表示，部分貿易融資於2月開始陸續到期，鑑於疫情反覆，經濟活動持續受影響，部分客戶資金周轉仍困難，因此業界同意延期。局方稱，考慮到貿易融資屬短期性質，相關貿易交易大部分完成交付，為平衡客戶特殊情况和銀行風險管理需要，如果同一筆貿易交易貸款自原貸款日起累積展期270天或以上，銀行按客戶個別情况，就該筆貸款考慮以其他更合適安排，例如分期攤還相關貸款。

研暫延長新批的士小巴貸款年期

此外，協調機制同意銀行處理小巴經營者升級至19座小巴的再融資申請時，會提供更大彈性。金管局也再次釐清在不違反審慎風險管理原則下，銀行毋須硬性遵從85%貸款比率上限規定，但相關新批貸款用途應限於購置新車。

與會銀行表示，會積極研究在未來兩年暫時延長新批的士小巴貸款的年期上限至30年，以及延長非專營巴士貸款的年期上限至10年，並會在符合審慎風險管理原則下，以不同方案減輕車主的還款負擔。