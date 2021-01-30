上季負資產宗數減 貸款拖欠率未惡化

按揭質素未有惡化，12月貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。自2011年第1季起，銀行並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

去年第四季負資產個案減少，中原按揭董事總經理王美鳳指出，是得益於當季平均樓價於季內微升1%。今年樓價承接升勢而且成交增加，料帶動今年首季負資產數字於現時低水平再進一步回落。不過，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，經濟未必能在短期改善，政府未有再推保就業措施，失業率及整體經濟仍有惡化的迹象，樓價或有下調空間。

銀行貸款12月年率化跌幅5.1%

此外，12月份新申請貸款個案按月增加0.2%至11,396宗，新批出按揭貸款額按月增加3.4%至384億元。

整體港銀貸款而言，12月年率化跌幅為5.1%，全年則微增1.2%。上季股市暢旺，但來自證券經紀的貸款大跌，金管局指上季在香港使用的貸款（包括貿易融資）錄得5.3%的按季跌幅，主要受證券經紀的貸款所影響。