港GDP全年跌6.1% 歷來最差 疫情未受控失業率續升 渣打：上半年恐雙底衰退

明報記者 陳子凌

從細項看，私人消費開支第四季按年跌7.6%，較首3季的跌幅都要低，但全年仍跌10.2%；政府消費開支升幅收窄至第四季的5.6%，全年升7.8%。本地固定資本形成總額連續3季下跌後，第四季轉升2.6%，全年跌11.6%。

受惠於外貿表現強勁，第四季出口及進口升幅均較第三季擴大，分別升5.6%及6.9%，全年計則分別跌0.3%及2.1%。在全球疫情未完全好轉，環球交通未恢復正常之下，服務輸出及服務輸入在第四季繼續錄得雙位數跌幅（見表）。

政府發言人：料今年經濟恢復增長

政府發言人表示，香港經濟在第四季繼續復蘇，但受第四波疫情影響，復蘇步伐緩慢。貨物出口增強和金融市場暢旺繼續提供支持。由於香港社會已恢復穩定，去年經濟嚴重收縮，主要是源自疫情衝擊，與消費和旅遊相關行業受重創。

發言人指2021年香港經濟料會恢復正增長，但上半年經濟情况仍具挑戰，復蘇程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。本地經濟活動前景主要取決於本地疫情多快受控。政府指會密切留意情况，採取適當逆周期措施去支持經濟復蘇及紓緩市民財務負擔。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，第四季GDP跌3%，顯示第四波疫情於12月帶來負面影響，完全抵消10月和11月輕微復蘇。他認為，雖然GDP按季升0.2%，本港經濟暫時避免再陷入收縮，但第四波疫情未受控，失業率很有機會繼續攀升，不能排除香港經濟在今年上半年會跌入雙底衰退。但低基數影響，今年經濟大部分時間應有正增長，預測全年GDP有4%升幅。

麥萃才：疫苗到港也需時看成效

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才稱，農曆新年辦年貨，可為消費帶來一點支撐，但整體挑戰甚大。失業率惡化對經濟影響嚴重，就算疫苗到港也需時看成效，經濟真正可望恢復到疫前水平估計要在下半年。