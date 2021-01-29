天水圍舖逾億成交 一個月兩宗

俊宏軒地舖近1.2億易手

據悉，商舖現由連鎖快餐店麥當勞租用，月租約42.53萬元，租期至2023年10月，即買家可享租金回報約4.4厘。原業主2013年5月向宏安（1243）以9000萬元一手購入，持貨近8年，帳面獲利2680萬元或30%。

區內對上一宗逾億元商舖成交，是在上月錄得，土地註冊處顯示，原由佳寶集團林曉殷持有的俊宏軒1樓101至102號舖，面積9296方呎，上月底以1.05億元沽出，呎價約1.1萬元。買家為浩明（香港）有限公司，公司董事為侯君俠及侯君剛，二人同為樓上燕窩莊董事。

樓上燕窩莊侯氏撈平貨

3個月1.37億連購兩物業

據悉，商舖現由連鎖超市百佳租用，每月租金約48萬元，即侯氏現可享租金回報5.5厘。

翻查資料，侯君俠及侯君剛去年底亦趁疫市撈平貨，去年11月政府對非住宅物業撤辣前，以3230.76萬元購入尖沙嘴新港中心2座中層12室，以面積2071方呎計，折合呎價1.56萬元，即侯氏近3個月來先後斥資逾1.37億元購入兩個物業。

栢麗大道舖劈價1200萬易手

另一邊廂，因社會運動及疫情而身價大跌的零售核心區尖沙嘴商舖，其中栢麗購物大道新近錄劈價成交。

市場消息指，栢麗購物大道地下53號舖，面積766方呎，過去曾由著名鞋店 Joy and Peace租用，原業主早前以6000萬元放售，至近期議價後以4800萬元易手，累減1200萬元或20%，呎價約6.27萬元。原業主1994年11月以4290萬元購入，持貨26年，帳面獲利510萬元或12%。