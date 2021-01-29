帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推

負責帝御‧嵐天銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，帝御‧嵐天最快今日加推應市，有機會推出頂層或地下特色戶，料有3%至5%加價空間，下周初將公布銷售安排，有機會下周末首輪開售。

另外，明天將有兩個項目發售，其中首輪開售50伙的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，市場消息指，過去6日累積收近350票，超額6倍，今日黃昏6時截票。

LP10次輪收4080票超額18倍

南豐與港鐵（0066）合作的日出康城LP10，上周首輪銷售開出紅盤後，明開展次輪銷售推出218伙，昨截止認購，南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，是次收逾4080票，超額近18倍。

LP10明推售的218伙，包括117個2房戶、92個3房戶、9個4房戶，實用面積484至1205方呎。

新盤市場昨錄約15宗成交，新地（0016）大埔白石角雲滙1期錄得今年首宗一手成交，透過招標以2580.6萬元售出5座20樓A3室，屬實用面積1122方呎連571方呎天台特色戶，3房間隔，實呎2.3萬元。