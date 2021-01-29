經濟

香港地產

帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推

【明報專訊】除啟德MONACO、將軍澳日出康城LP10，將於今明兩天開展新一輪銷售外，日前公布以折實均呎1.5萬元首推112伙、香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御第3期帝御‧嵐天，市場認購反應理想，首兩日已累收約1030張入票，超額逾8倍，最快今日加推單位。

負責帝御‧嵐天銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，帝御‧嵐天最快今日加推應市，有機會推出頂層或地下特色戶，料有3%至5%加價空間，下周初將公布銷售安排，有機會下周末首輪開售。

另外，明天將有兩個項目發售，其中首輪開售50伙的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，市場消息指，過去6日累積收近350票，超額6倍，今日黃昏6時截票。

LP10次輪收4080票超額18倍

南豐與港鐵（0066）合作的日出康城LP10，上周首輪銷售開出紅盤後，明開展次輪銷售推出218伙，昨截止認購，南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，是次收逾4080票，超額近18倍。

LP10明推售的218伙，包括117個2房戶、92個3房戶、9個4房戶，實用面積484至1205方呎。

新盤市場昨錄約15宗成交，新地（0016）大埔白石角雲滙1期錄得今年首宗一手成交，透過招標以2580.6萬元售出5座20樓A3室，屬實用面積1122方呎連571方呎天台特色戶，3房間隔，實呎2.3萬元。

相關字詞﹕帝御‧嵐天 新地 雲滙1期

上 / 下一篇新聞

iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
蘋果出貨量重登榜首
蘋果出貨量重登榜首
恒指挫746點 跌穿上升裂口
恒指挫746點 跌穿上升裂口
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
黃金投資大增 去年877噸新高
黃金投資大增 去年877噸新高
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
何民傑：快手賺錢快快手
何民傑：快手賺錢快快手
技術取勝：創科實業中線下試104元
技術取勝：創科實業中線下試104元
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
米高嘉道理罕有父子檔拍片
米高嘉道理罕有父子檔拍片
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
湯文亮：移民——個人文化大革命
湯文亮：移民——個人文化大革命
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
安峯最快新春前推售 1房340呎起
安峯最快新春前推售 1房340呎起
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
大南街39至43號申強拍 估值逾億
大南街39至43號申強拍 估值逾億