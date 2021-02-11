經濟

香港地產

安峯最快新春前推售 1房340呎起

【明報專訊】雖然距離農曆新年只餘約兩周，但新盤交投氣氛熾熱，發展商仍馬不停蹄部署開盤，其中觀塘半山安達臣道首個新盤、華懋發展的安峯，預告最快新春前登場；項目單位334伙，1房單位實用面積340方呎起，開價將以啟德新盤作參考。以會德豐今日第三輪銷售的啟德MONACO為例，最新折實均呎為2.51萬元。

華懋吳崇武：開價參考啟德新盤

華懋銷售部總監吳崇武表示，集團旗下安達臣道安峯，將於兩周內上載樓書，最快新春前推售，售價會以鄰區、包括啟德新盤作為參考。安峯去年底已獲批預售樓花，預計2023年7月落成，樓花期約30個月；項目提供334伙，實用面積介乎340至910方呎、屬1房至3房間隔，示範單位設於荃灣如心廣場。

MONACO今第三輪推售90伙　

啟德新盤戰方面，會德豐地產MONACO今開展第三輪銷售推出90伙，昨截收登記，過去7日累收逾1300票，超額13倍，當中逾一成為全新入票人士。

另2019年開售至今累沽383伙、套現逾57億元的尚‧珒溋，發展商龍湖（0960）及合景泰富（1813）推出新付款計劃，合景泰富集團市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻指，回應市場對高成數一按的需求，新推出的「置優悠180天備用一按付款計劃」，提供最高17%折扣，為合資格買家提供75%一按。龍湖香港營銷總監黃少鴻指，四大代理行中原、美聯、利嘉閣或香港置業自2月1日起，向特選單位買家送出最高價值38萬元之家俬禮券。

128 WATERLOO下周一6伙招標

萊蒙（3688）及俊和合作的九龍窩打老道128 WATERLOO，上載新銷售安排，下周一（2月1日）起推出6伙招標，包括1伙實用面積556方呎連234方呎平台特色戶、5伙屬實用面積842至1258方呎3房及4房戶，4月30日截標。

另本報統計，本月迄今主要新盤錄約15宗撻訂，其中華懋青山公路琨崙，去年以2788萬元售出的青玥琳18A號洋房，買家日前取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約279萬元，發展商下周一再招標發售。

相關字詞﹕琨崙 尚‧珒溋 會德豐地產 華懋 安峯

上 / 下一篇新聞

iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
蘋果出貨量重登榜首
蘋果出貨量重登榜首
恒指挫746點 跌穿上升裂口
恒指挫746點 跌穿上升裂口
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
黃金投資大增 去年877噸新高
黃金投資大增 去年877噸新高
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
何民傑：快手賺錢快快手
何民傑：快手賺錢快快手
技術取勝：創科實業中線下試104元
技術取勝：創科實業中線下試104元
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
米高嘉道理罕有父子檔拍片
米高嘉道理罕有父子檔拍片
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
湯文亮：移民——個人文化大革命
湯文亮：移民——個人文化大革命
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
大南街39至43號申強拍 估值逾億
大南街39至43號申強拍 估值逾億