安峯最快新春前推售 1房340呎起

華懋吳崇武：開價參考啟德新盤

華懋銷售部總監吳崇武表示，集團旗下安達臣道安峯，將於兩周內上載樓書，最快新春前推售，售價會以鄰區、包括啟德新盤作為參考。安峯去年底已獲批預售樓花，預計2023年7月落成，樓花期約30個月；項目提供334伙，實用面積介乎340至910方呎、屬1房至3房間隔，示範單位設於荃灣如心廣場。

MONACO今第三輪推售90伙

啟德新盤戰方面，會德豐地產MONACO今開展第三輪銷售推出90伙，昨截收登記，過去7日累收逾1300票，超額13倍，當中逾一成為全新入票人士。

另2019年開售至今累沽383伙、套現逾57億元的尚‧珒溋，發展商龍湖（0960）及合景泰富（1813）推出新付款計劃，合景泰富集團市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻指，回應市場對高成數一按的需求，新推出的「置優悠180天備用一按付款計劃」，提供最高17%折扣，為合資格買家提供75%一按。龍湖香港營銷總監黃少鴻指，四大代理行中原、美聯、利嘉閣或香港置業自2月1日起，向特選單位買家送出最高價值38萬元之家俬禮券。

128 WATERLOO下周一6伙招標

萊蒙（3688）及俊和合作的九龍窩打老道128 WATERLOO，上載新銷售安排，下周一（2月1日）起推出6伙招標，包括1伙實用面積556方呎連234方呎平台特色戶、5伙屬實用面積842至1258方呎3房及4房戶，4月30日截標。

另本報統計，本月迄今主要新盤錄約15宗撻訂，其中華懋青山公路琨崙，去年以2788萬元售出的青玥琳18A號洋房，買家日前取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約279萬元，發展商下周一再招標發售。