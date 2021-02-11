經濟

香港地產

貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍

【明報專訊】近月多個老牌豪宅屋苑錄得大額成交，土地註冊處顯示，樓齡約55年的東半山黃泥涌峽道怡園，香港貿易發展局本月中將該屋苑一個頂層連天台戶以9600萬元售出，持貨54年，帳面大幅獲利639倍。

上述單位實用2547方呎，4房間隔，實呎37,691元。資料顯示，貿發局早於1967年、即該局成立第二年，即以15萬元購入上述物業，物業54年間，帳面勁賺9585萬元或639倍。

半壹4房3580萬沽 13年升三成半

事實上，嘉里集團董事長郭孔丞及相關人士，去年底亦以8500萬元售出怡園一個實用同為2547方呎的中層標準單位，實呎33,373元，若連同樓層及附設天台等因素，料今次貿發局售出單位屬市價。至於郭孔丞等所售之單位，早於1983年透過公司名義以265萬元購入，帳面獲利8235萬元或31倍。

此外，以往錄得多宗蝕讓的何文田半山壹號，亦有業主帳面獲利近千萬元沽貨。香港置業高級營業經理朱碧其指，半山壹號半山徑26號中層戶，實用1662方呎，4房間隔，望海景，以約3580萬元售出，實呎21,540元。原業主2008年5月約2651萬元購入，帳面獲利約929萬元或35%。

另中原區域營業經理黃小江表示，西環維壹低層D室，實用面積1127方呎，3房套間隔及工人套房間隔，享海景，以2630萬元易手，實呎23,336元。原業主2010年2107.7萬元買入單位，帳面獲利522.3萬元或25%。

西環維壹3房海景戶 2630萬易手

不過，一向有不少蝕讓成交的上水天巒，繼續有業主勁蝕離場。據代理指，最新一宗為莫里茲大道單號屋，實用面積2036方呎，3房間隔，以2898萬元售出，實呎14,234元。原業主於2017年7月以3880萬元一手購入，持貨約3年半，帳面大幅蝕讓982萬元或約25%，不過由於發展商當年為買家提供不少現金回贈及印花稅津貼，故實際蝕讓金額或較帳面少。

相關字詞﹕天巒 維壹 半山壹號 怡園 香港貿易發展局

上 / 下一篇新聞

iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
蘋果出貨量重登榜首
蘋果出貨量重登榜首
恒指挫746點 跌穿上升裂口
恒指挫746點 跌穿上升裂口
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
黃金投資大增 去年877噸新高
黃金投資大增 去年877噸新高
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
何民傑：快手賺錢快快手
何民傑：快手賺錢快快手
技術取勝：創科實業中線下試104元
技術取勝：創科實業中線下試104元
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
米高嘉道理罕有父子檔拍片
米高嘉道理罕有父子檔拍片
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
湯文亮：移民——個人文化大革命
湯文亮：移民——個人文化大革命
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
安峯最快新春前推售 1房340呎起
安峯最快新春前推售 1房340呎起
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
大南街39至43號申強拍 估值逾億
大南街39至43號申強拍 估值逾億