貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍

上述單位實用2547方呎，4房間隔，實呎37,691元。資料顯示，貿發局早於1967年、即該局成立第二年，即以15萬元購入上述物業，物業54年間，帳面勁賺9585萬元或639倍。

半壹4房3580萬沽 13年升三成半

事實上，嘉里集團董事長郭孔丞及相關人士，去年底亦以8500萬元售出怡園一個實用同為2547方呎的中層標準單位，實呎33,373元，若連同樓層及附設天台等因素，料今次貿發局售出單位屬市價。至於郭孔丞等所售之單位，早於1983年透過公司名義以265萬元購入，帳面獲利8235萬元或31倍。

此外，以往錄得多宗蝕讓的何文田半山壹號，亦有業主帳面獲利近千萬元沽貨。香港置業高級營業經理朱碧其指，半山壹號半山徑26號中層戶，實用1662方呎，4房間隔，望海景，以約3580萬元售出，實呎21,540元。原業主2008年5月約2651萬元購入，帳面獲利約929萬元或35%。

另中原區域營業經理黃小江表示，西環維壹低層D室，實用面積1127方呎，3房套間隔及工人套房間隔，享海景，以2630萬元易手，實呎23,336元。原業主2010年2107.7萬元買入單位，帳面獲利522.3萬元或25%。

西環維壹3房海景戶 2630萬易手

不過，一向有不少蝕讓成交的上水天巒，繼續有業主勁蝕離場。據代理指，最新一宗為莫里茲大道單號屋，實用面積2036方呎，3房間隔，以2898萬元售出，實呎14,234元。原業主於2017年7月以3880萬元一手購入，持貨約3年半，帳面大幅蝕讓982萬元或約25%，不過由於發展商當年為買家提供不少現金回贈及印花稅津貼，故實際蝕讓金額或較帳面少。