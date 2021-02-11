映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗

明報記者 林尚民

映園灣本月暫錄43宗成交，除較上月全月29宗多出近五成外，更創2012年9月53宗後逾8年新高，本月平均成交實呎則為11,660元，亦比上月11,308元輕微高出約3%。中原地產資深分區營業經理王英堂表示，主要原因除了是利息低企等大環境利好因素外，亦因上月份屯赤隧道通車，令屋苑睇樓量大增，帶動本月成交量。

王又指，映灣園8座低層A室，單位實用面積891方呎，3房連套房間隔，新近以998萬元沽出，實呎11,201元，買家為區內租客；原業主2016年8月以660萬元購入單位，帳面獲利338萬元或51%。

海珀名邸洋房10年僅升值2%

不過，屋苑5期洋房部分海珀名邸，有洋房10年帳面僅升約2%。土地註冊處顯示，海珀名邸雙號屋，實用面積2355方呎，本月以2460萬元售出，較叫價2688萬元減價228萬元或約8%，實呎10,446元，原業主2011年藉丹桂園主題公園發展有限公司名義以約2401萬元購入，公司董事包括香港測量師學會前會長劉詩韻等，帳面雖獲利約59萬元或2.46%，惟連同使費計，有機會實蝕約55萬元或約2.3%。

新元中連天台1174.5萬破頂

除東涌外，元朗本月成交量亦大增。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月錄得超過200宗二手成交，創8個月新高，較上月增加34%，其中新元朗中心本月錄得7宗成交，相比上月1宗明顯增加，本月平均實呎13,515元，較上月的14,270元下跌約5%。

屋苑最新錄得一宗破頂成交，單位為5座頂層一個連天台戶，實用面積870方呎，3房套房連儲物房間隔，天台約618方呎，以1174.5萬元成交，實呎13,500元，成交價創屋苑新高。原業主2016年9月881萬元購入單位，帳面獲利293.5萬元或33%。

珀麗灣本月32宗 按月倍升

另外，美聯物業高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣本月暫錄約32宗成交，較上月全月的16宗增加一倍，其中17座低層E室，實用面積360方呎，1房間隔，去年連租約放售，最新以505萬元成交，實呎14,028元，屬市價水平。原業主2016年底392萬元購入單位，帳面獲利113萬元或28%。