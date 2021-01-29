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霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣

【明報專訊】香港乳癌基金會主席霍何綺華，既為病症過來人，亦希望幫助更多病人跳進第二生命，活出彩虹。佢話今次搵埋好友科聯系統（0046）主席吳長勝幫手，將佢哋過往喺世界各地同香港旅行所見，結集成《Perfect Moment》影集，出書1000本做慈善，發售所得捐助番基金。霍太話，影集嘅主題正好話畀病人知道，追求完美只係過程，真正戰勝癌魔過程中能夠獲家人支持，先至係最完美。

戰勝癌魔獲家人支持 至係最完美

霍太仲話，喺佢患病時就算唔容易可用三言兩語令佢丈夫，即長和（0001）嘅「霍大班」霍建寧明白患病嘅傷痛，但霍大班竟推晒海外會議留港陪佢共渡難關，令佢動容撐落去，成為戰勝病情最重要嘅支柱。至於大病過後佢會唔會提醒霍大班愛惜身體？佢就話：「霍生好自律有運動，識得應對壓力同handle好身體」，唔使佢操心，「佢係好有智慧嘅人，唔識照顧自己就唔係霍生啦！」

喺新冠疫情下，霍太當初擔心基金會籌款有難度，之前取消每年嘅山頂行籌款，但轉做線上籌款反應原來都唔差毋須靠人脈揼水。今次有份做影集嘅CS就話，今次出書以《那一刻》、《光與影》、《焦點與角度》同《色與調》四個主題，將自己同友人旅行時拍下嘅眾多難忘一刻輯錄成書，幫助乳癌基金會籌款，亦想借喜愛影相嘅過來人經歷話畀人知：「世事唔一定完美，完唔完美其實好多時睇自己心態」，藉此為乳癌患者打打氣。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

相關字詞﹕香港乳癌基金會 吳長勝 科聯系統 霍建寧 霍何綺華

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