霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣

戰勝癌魔獲家人支持 至係最完美

霍太仲話，喺佢患病時就算唔容易可用三言兩語令佢丈夫，即長和（0001）嘅「霍大班」霍建寧明白患病嘅傷痛，但霍大班竟推晒海外會議留港陪佢共渡難關，令佢動容撐落去，成為戰勝病情最重要嘅支柱。至於大病過後佢會唔會提醒霍大班愛惜身體？佢就話：「霍生好自律有運動，識得應對壓力同handle好身體」，唔使佢操心，「佢係好有智慧嘅人，唔識照顧自己就唔係霍生啦！」

喺新冠疫情下，霍太當初擔心基金會籌款有難度，之前取消每年嘅山頂行籌款，但轉做線上籌款反應原來都唔差毋須靠人脈揼水。今次有份做影集嘅CS就話，今次出書以《那一刻》、《光與影》、《焦點與角度》同《色與調》四個主題，將自己同友人旅行時拍下嘅眾多難忘一刻輯錄成書，幫助乳癌基金會籌款，亦想借喜愛影相嘅過來人經歷話畀人知：「世事唔一定完美，完唔完美其實好多時睇自己心態」，藉此為乳癌患者打打氣。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]