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2021年1月29日星期五
技術取勝
投資策略
iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
蘋果出貨量重登榜首
恒指挫746點 跌穿上升裂口
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
黃金投資大增 去年877噸新高
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
何民傑：快手賺錢快快手
技術取勝：創科實業中線下試104元
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
米高嘉道理罕有父子檔拍片
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
湯文亮：移民——個人文化大革命
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
安峯最快新春前推售 1房340呎起
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
大南街39至43號申強拍 估值逾億
技術取勝：創科實業中線下試104元
【明報專訊】理文造紙需守6.3元（圖）
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