經濟
何民傑 錢本善

投資策略

何民傑：快手賺錢快快手

【明報專訊】內地視頻軟件平台快手科技（1024 ）公開招股，無懼疫情，再創IPO孖展歷史紀錄，認購突破4200億元，超額400倍，相信能夠抽中一手的股民會比中六合彩更開心，因為孖展500萬元也未必能夠必然抽中一手，如果不用瘋狂來形容小股民，再也不能夠找到另一個恰當的形容詞。

但究竟有多少香港人的智能手機裏有下載快手程式，數目可能比參與快手IPO的人數更加少。在全球也追捧科技股的熱潮底下，加上美國持續量化寬鬆，資金走入股票市場，當然也會選擇增值能力較高的科技股，老老實實做生意的上市公司反而不能吸引投資者目光。

中國短視頻行業規模2110億人幣

截至去年9月，快手每日活躍用戶超過3億 ，而中國短視頻行業的市場規模已經達到2110億元人民幣，這也反映了快手仍然有十分巨大的盈利增長空間。而且快手的市場定位和競爭對手抖音有明顯分別，快手是很多中國農村人民在街頭巷尾，用來消磨時間的軟件，就等於那些年在廟街榕樹頭講故仔的說書人，每條視頻製作內容的文化營養可能不太高，但這些休閒短視頻足以消磨時間，使用者潛在消費能力也不能低估。

如果認真想了解快手，入市的朋友應該要下載快手，會發現短視頻內容充分反映中港隔閡，香港人未必能夠消化和適應視頻的內容。例如在快手十分熱門的法克兒姐，如果嘗試用普通話讀她的名字，或者你能猜到名字的發音代表什麼。她的視頻簡單來說就是讀一聲聽不明白的對白，同時配合身體的律動， 再配合上世紀80年代的士高音樂，幾十秒的短片可以超過百萬點擊，而且不斷更新也不斷有人看，這樣究竟會做成什麼經濟效果，仍然有很大發展和想像空間。

幾十秒短片逾百萬點擊 發展具想像空間

不要小看快手用家以中國人為主，蘋果手機相片及影片智能程式下載排行榜當中，快手是排行第三，僅次於YouTube和Instagram。心水清的小股民當然能夠聯想到YouTube和Instagram的市值，如果用快手來對比的話，就算IPO未能抽中，上市之後也肯定能夠在這個資金氾濫的年代被眾人追捧。

雖然在中美貿易戰的陰霾之下，快手也有可能成為美國針對的上市公司，但MSCI已經打算將快手納入科技股指數之中，而追蹤這些指數的基金也要買入快手，快手可以說是反映了世代差距、中美差距和中港差距的集合體，也有可能成為以倍數增值的股票。

107動力召集人 www.facebook.com/momemtum107

[何民傑 錢本善]

上 / 下一篇新聞

iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好
蘋果出貨量重登榜首
蘋果出貨量重登榜首
恒指挫746點 跌穿上升裂口
恒指挫746點 跌穿上升裂口
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
黃金投資大增 去年877噸新高
黃金投資大增 去年877噸新高
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
技術取勝：創科實業中線下試104元
技術取勝：創科實業中線下試104元
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
米高嘉道理罕有父子檔拍片
米高嘉道理罕有父子檔拍片
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
湯文亮：移民——個人文化大革命
湯文亮：移民——個人文化大革命
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
安峯最快新春前推售 1房340呎起
安峯最快新春前推售 1房340呎起
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
大南街39至43號申強拍 估值逾億
大南街39至43號申強拍 估值逾億