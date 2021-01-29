何民傑：快手賺錢快快手

但究竟有多少香港人的智能手機裏有下載快手程式，數目可能比參與快手IPO的人數更加少。在全球也追捧科技股的熱潮底下，加上美國持續量化寬鬆，資金走入股票市場，當然也會選擇增值能力較高的科技股，老老實實做生意的上市公司反而不能吸引投資者目光。

中國短視頻行業規模2110億人幣

截至去年9月，快手每日活躍用戶超過3億 ，而中國短視頻行業的市場規模已經達到2110億元人民幣，這也反映了快手仍然有十分巨大的盈利增長空間。而且快手的市場定位和競爭對手抖音有明顯分別，快手是很多中國農村人民在街頭巷尾，用來消磨時間的軟件，就等於那些年在廟街榕樹頭講故仔的說書人，每條視頻製作內容的文化營養可能不太高，但這些休閒短視頻足以消磨時間，使用者潛在消費能力也不能低估。

如果認真想了解快手，入市的朋友應該要下載快手，會發現短視頻內容充分反映中港隔閡，香港人未必能夠消化和適應視頻的內容。例如在快手十分熱門的法克兒姐，如果嘗試用普通話讀她的名字，或者你能猜到名字的發音代表什麼。她的視頻簡單來說就是讀一聲聽不明白的對白，同時配合身體的律動， 再配合上世紀80年代的士高音樂，幾十秒的短片可以超過百萬點擊，而且不斷更新也不斷有人看，這樣究竟會做成什麼經濟效果，仍然有很大發展和想像空間。

幾十秒短片逾百萬點擊 發展具想像空間

不要小看快手用家以中國人為主，蘋果手機相片及影片智能程式下載排行榜當中，快手是排行第三，僅次於YouTube和Instagram。心水清的小股民當然能夠聯想到YouTube和Instagram的市值，如果用快手來對比的話，就算IPO未能抽中，上市之後也肯定能夠在這個資金氾濫的年代被眾人追捧。

雖然在中美貿易戰的陰霾之下，快手也有可能成為美國針對的上市公司，但MSCI已經打算將快手納入科技股指數之中，而追蹤這些指數的基金也要買入快手，快手可以說是反映了世代差距、中美差距和中港差距的集合體，也有可能成為以倍數增值的股票。

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[何民傑 錢本善]