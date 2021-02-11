美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差

美股早段報復式反彈480點

不過就業市場有所改善，美國上周首次申領失業救濟人數降至84.7萬，由90萬以上的關口回落。美股在周三經歷去年10月以來最大單日跌幅後，昨早段報復式反彈，道指升480點，標普500指數及納指各升逾1%。

美股周三急跌，部分源於市場人士憂慮散戶夾空倉，可能令部分對冲基金減持股票籌集現金，加上部分投資者憂慮疫苗接種的進展，並關注拜登政府的刺激計劃會否受阻，拖累大市向下。在白宮及證交會（SEC）對炒作表示關注後，大市止跌回升。

麥當勞第四季的美國同店銷售額增長5.5%，高於分析師預期的4.89%。全球同店銷售額僅下跌1.3%，跌幅比預期小，麥當勞早段股價升0.8%。

美國上季的出口、非住宅固定投資、消費者支出、住宅投資及庫存增長，推動第四季GDP增長。為美國經濟貢獻68%的個人消費開支，在上季增長2.5%。私人本土總投資亦在上季增長25.3％。不過，聯邦、州和地方各級政府支出全面下降，對增長造成壓力。

由於近期經濟活動有所放緩，經濟師預期今年初的美國經濟增長仍然較慢。分析認為，創造職位是當前的挑戰之一。美國就業市場仍然較疫情爆發前少了1000萬個職位。目前持續申領失業救濟人數在480萬左右。

有「央行之母」之稱的國際清算銀行（BIS）總裁卡斯滕斯（Agustin Carstens） 警告，比特幣的設計有先天性的風險，可能徹底崩潰，當其系統接近2100萬枚比特幣的最大供應量時，理論上會容易受到攻擊。他認為只有央行才應發行數碼貨幣。

比特幣昨曾跌穿3萬美元，昨晚回升至3.2萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]