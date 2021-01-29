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Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）首次實現全年盈利，不過第四季利潤被行政總裁馬斯克（Elon Musk）的薪酬獎勵、供應鏈成本及較便宜的車型所壓縮，並要繼續依賴碳排放額度的銷售維持利潤。特斯拉上季5.75億美元的經營利潤，主要來自向其他車廠銷售碳權所賺進的4.01億美元。上季利潤僅2.7億美元（約21億港元），遠低於分析師預期的7.8億美元。特斯拉股價早段跌5%。

馬斯克在特斯拉雖沒有領取任何薪金，不過當特斯拉的市值及其他指標達到目標，他就可按照薪酬獎勵計劃領取相應的股票期權。他在上季的期權獎勵達到2.67億美元。

大部分盈利來自銷售碳權

特斯拉轉向銷售價格較低的Model 3及Model Y，也影響到利潤。此外，特斯拉開始生產新版本的Model S，也面臨更高的成本。特斯拉上季收入107.4億美元，略高於預期。調整後每股盈利80美仙，低於分析師預期的1.03美元。

市場人士表示，微弱的利潤突顯特斯拉急需提升全球銷量。特斯拉在2020年交付量略低於50萬輛的目標，銷售和生產數量創新高，這很大程度有賴中國廠房。特斯拉預計，每年交付量將增加50%左右。

MarketWatch的專欄分析指出，特斯拉的高估值值得商榷。它的股價自去年10月至今升逾1倍，任何令人失望的消息隨時令升勢失去動力。不過馬斯克強調，特斯拉的自動駕駛軟件，令其股價升幅合理。

馬斯克認為，自動駕駛技術將使特斯拉的電動車「加倍有用」，未來可用作自動駕駛的士，為車主創造收入。他又表示，特斯拉今年將完善其自動駕駛軟件，當這技術被證明可行，可能將相關技術授權給其他汽車製造商。

（綜合報道）

[國際金融]

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