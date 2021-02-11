fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手

facebook連番批評蘋果，導火線是蘋果修改用戶私隱政策，軟件開發商將要徵求iOS 14系統的用戶許可，才可收集其在iPhone及iPad的網上活動數據，這將使facebook難以投放定向廣告。

批iMessage私隱低於WhatsApp

朱克伯格預期，facebook的一些主要產品領域，將與蘋果有「非常明顯的競爭性重疊」，當中包括即時通訊。他批評蘋果iMessage通訊軟件的私隱低於facebook的WhatsApp，並暗示iMessage在美國市場的主導地位，是由於蘋果把這軟件預先安裝在其設備。但WhatsApp早前引起私隱政策爭議，也導致部分用戶減少使用該軟件。

用戶上網時間增加，facebook旗艦平台在去年12月的每天活躍用戶超過18.4億人，按年增長11％。每月活躍用戶更超過28億，按年增長12％。若將facebook旗下的Messenger、Instagram和WhatsApp也計算在內，至少使用一款facebook公司軟件的每天活躍用戶超過26億人，按年增長15%。facebook來自每名用戶的平均收入（ARPU）達10.14美元，按年增長近兩成。

facebook預計，2021年上半年的收入，將迎來穩定或較快的增長，因為2020年上半年疫情之初廣告減少，基數較低。此外，預計下半年防疫封鎖措施放寬後，其軟件的使用量及廣告收入也可能放緩。

將額外回購250億美元股票

摩根士丹利預期，iOS系統的變化，會令facebook今年收入損失1%至3%。事實上，受iOS更新影響的所有平台，也將看到廣告回報受創，但市場廣度令facebook損失較小。另facebook宣布，將額外回購價值250億美元的股票。

（綜合報道）

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