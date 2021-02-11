黃金投資大增 去年877噸新高

帶動金價全年漲25%

報告指出，基於疫情改變黃金交易的地理格局，將黃金從亞洲吸走，流向歐洲和美國。在亞洲大部分黃金是作為珠寶出售，而在歐美，投資者才是主要的黃金消費者，相關因素推動金價去年按年上漲25%。

全球黄金ETF去年流入量創下877.1噸（約值479億美元）年度紀錄。然而，基於全球防疫封鎖措施導致商店關閉、失業增加及金價上漲，減低對珠寶首飾的興趣，令全球金飾需求按年跌33%至1411.6噸，創紀錄以來低位。央行購金步伐亦放緩，按年跌60%至273噸，當中86%為上半年購入。於第三季度的小幅淨售6.5噸金後，各國央行於第四季度恢復了淨購金達44.8噸，但仍遠低於5年平均季度淨購金量的130噸。報告又指全年黃金供應按年減少4%至4633噸，為自2013年以來最大的年度降幅，主要基於疫情影響金礦生產。