黃金投資大增 去年877噸新高

【明報專訊】疫情重創環球經濟但股市大升，黃金需求因此有顯著變化。世界黃金協會（WGC）的報告顯示，去年來自金飾的黃金需求大跌，但來自投資的需求大升。去年全球黃金需求按年跌14%至3759.6噸，為2009年以來首次低於4000噸，即11年來最低。去年第四季度全球黃金需求按年跌28%至783.4噸，是自2008年金融海嘯後的季度新低。
帶動金價全年漲25%
報告指出，基於疫情改變黃金交易的地理格局，將黃金從亞洲吸走，流向歐洲和美國。在亞洲大部分黃金是作為珠寶出售，而在歐美，投資者才是主要的黃金消費者，相關因素推動金價去年按年上漲25%。
全球黄金ETF去年流入量創下877.1噸（約值479億美元）年度紀錄。然而，基於全球防疫封鎖措施導致商店關閉、失業增加及金價上漲，減低對珠寶首飾的興趣，令全球金飾需求按年跌33%至1411.6噸，創紀錄以來低位。央行購金步伐亦放緩，按年跌60%至273噸，當中86%為上半年購入。於第三季度的小幅淨售6.5噸金後，各國央行於第四季度恢復了淨購金達44.8噸，但仍遠低於5年平均季度淨購金量的130噸。報告又指全年黃金供應按年減少4%至4633噸，為自2013年以來最大的年度降幅，主要基於疫情影響金礦生產。