經濟

金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利

【明報專訊】金沙中國（1928）母公司拉斯維加斯金沙公布去年第四季業績及全年財務數據，金沙中國去年第四季度由盈轉虧，蝕2.46億美元（約19.2億港元）；全年度亦轉虧達15.2億美元（約118.6億港元）；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）則扭轉第三季虧損，錄得4700萬美元（約3.7億港元）。金沙中國股價昨日收報31.2元，升0.32%。

拉斯維加斯金沙主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對未來數年實現增長充滿信心，並實現集團已故主席蕭登‧艾德森的願景，於新市場創建更多綜合度假村。集團的財力能支持先前宣布在澳門的資本開支項目。他認為，業務日後將反彈至新冠病毒疫情前的水平。

新市場拓度假村 「實現已故主席願景」

首席營運總裁指出，儘管去年第四季已具備動力，惟自去年12月中旬起，由於疫情於內地再次出現，旅客變得更加審慎，影響未來預訂房間步伐，亦導致部分包括1月至農曆新年期間的訂房被取消。

另外，澳門經濟財政司長李偉農昨出席立法會時表示，當地現有博彩中介人牌照85個，相對2020年的95個減少10個；貴賓廳共有77個，共經營賭枱1566張。

他續稱，疫情影響中場及貴賓廳比例變化，是需要面對的現實。市場在轉變過程中，政府負責協助業界失業人士提升技能，創造轉業機會，目前要做的是令博彩業發展在疫下有企穩的機會，讓來澳的旅客有良好的旅遊體驗。

相關字詞﹕李偉農 艾德森‧蕭登 金沙中國

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