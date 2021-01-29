思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權

明報記者 方楚茵

思捷今次供股價較周三收市價折讓25%，消息拖累該股昨日開市即從1元急挫至0.79元，其後跌幅大幅收窄，尾市重回0.99元水平，全日成交額約2760萬元。

昨股價曾急挫兩成

羅琪茵控制思捷後，管理層一度出現爭拗。據公告，若所有股東都拒絕供股，思捷創辦人邢李㷧近年將股份分予3名女兒邢嘉倩、邢愛林、邢言愛，原合共持有11.07%權益，一旦不供股將被攤薄至僅7.38%。

雖然羅琪茵本人亦可能因此攤薄持股，但今次負責安排供股並包銷全部供股股份的Imagi Brokerage Limited，卻與她丈夫莊友堅關係匪淺。翻查資料，Imagi Brokerage原由意馬國際（0585）持有，而意馬持倉最大的券商，則是與莊友堅有關的中南金融。雖然意馬剛於去年底出售Imagi Brokerage，接手的中國恒嘉（0379），第二大持倉券商亦為中南金融。倘所有股東都放棄供股，Imagi Brokerage將成為思捷單一大股東，連同羅琪茵更合共擁有超過五成股權（見圖）。

思捷就供股解釋稱，公司曾嘗試接觸若干銀行，惟無法按有利條款獲得貸款融資，在現有貸款融資已暫停或屆滿下，管理層亦曾研究申請無抵押貸款或發行債券，惟未獲銀行任何協助，因此集團認為以股本融資較合宜，為業務增長提供所需資金。

思捷今次供股籌約7.08億元，集團指將約3億元用作資訊科技及轉型開支，包括系統升級及數據遷移、開發新內部資訊科技資源、為數碼策略開發新的及綜合的電子商務銷售渠道，以及他資訊科技開支，餘額則用於行政及其他開支等。

持現金近23億 供股集資稱提升IT

不過，據思捷中期年報顯示，思捷只有800萬元貸款，接近無負債。現金、銀行結餘及存款總額更多達22.88億元。集團亦早訂立了2020/21財年的財務重點將聚焦於穩定盈利，包括穩定成本和營運資金管理，以及增加營運現金流。