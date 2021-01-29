思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權

【明報專訊】獲股壇名人莊友堅太太兼維他奶羅氏家族後人羅琪茵入主的服裝股思捷（0330），不足半年已出手集資，周三（27日）晚公布「二供一」供股，以每股供股價0.75元籌近7.08億元，昨日開市股價一度急挫兩成，跌穿1元。值得留意的是，今次供股除可為思捷籌集資金外，3名女兒持股約一成的創辦人邢李㷧更可能因此遭攤薄股權，進一步鞏固莊氏夫婦控股股東地位。
明報記者 方楚茵
思捷今次供股價較周三收市價折讓25%，消息拖累該股昨日開市即從1元急挫至0.79元，其後跌幅大幅收窄，尾市重回0.99元水平，全日成交額約2760萬元。
昨股價曾急挫兩成
羅琪茵控制思捷後，管理層一度出現爭拗。據公告，若所有股東都拒絕供股，思捷創辦人邢李㷧近年將股份分予3名女兒邢嘉倩、邢愛林、邢言愛，原合共持有11.07%權益，一旦不供股將被攤薄至僅7.38%。
雖然羅琪茵本人亦可能因此攤薄持股，但今次負責安排供股並包銷全部供股股份的Imagi Brokerage Limited，卻與她丈夫莊友堅關係匪淺。翻查資料，Imagi Brokerage原由意馬國際（0585）持有，而意馬持倉最大的券商，則是與莊友堅有關的中南金融。雖然意馬剛於去年底出售Imagi Brokerage，接手的中國恒嘉（0379），第二大持倉券商亦為中南金融。倘所有股東都放棄供股，Imagi Brokerage將成為思捷單一大股東，連同羅琪茵更合共擁有超過五成股權（見圖）。
思捷就供股解釋稱，公司曾嘗試接觸若干銀行，惟無法按有利條款獲得貸款融資，在現有貸款融資已暫停或屆滿下，管理層亦曾研究申請無抵押貸款或發行債券，惟未獲銀行任何協助，因此集團認為以股本融資較合宜，為業務增長提供所需資金。
思捷今次供股籌約7.08億元，集團指將約3億元用作資訊科技及轉型開支，包括系統升級及數據遷移、開發新內部資訊科技資源、為數碼策略開發新的及綜合的電子商務銷售渠道，以及他資訊科技開支，餘額則用於行政及其他開支等。
持現金近23億 供股集資稱提升IT
不過，據思捷中期年報顯示，思捷只有800萬元貸款，接近無負債。現金、銀行結餘及存款總額更多達22.88億元。集團亦早訂立了2020/21財年的財務重點將聚焦於穩定盈利，包括穩定成本和營運資金管理，以及增加營運現金流。