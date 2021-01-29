保誠擬分拆Jackson紐交所上市

保誠認為，比起透過首次公開發售少數權益及未來減持，分拆可大幅提前Jackson自集團剝離的時間。

將專注高增長亞洲非洲業務

剝離Jackson後，保誠將轉型成為專注發展高增長亞洲及非洲業務的保險集團。另外，分拆後，保誠將持有Jackson的19.9%權益，其後會將該等股份套現， 以支持於亞洲的投資。

保誠同時宣布，委任美國人壽保險公司MetLife前行政總裁Steven A Kandarian為Jackson非執行主席，2月1日履新。

另外， 保誠又指出，作為剝離Jackson的備考預估及假設不會支付剝離前股息，保誠的債務槓桿率估計將高於30%，集團目標是中期內降到20%至25%。

另外，為贖回現有高票息債券以加快去槓桿化，正考慮於香港、倫敦，或同時在兩地籌集約25億美元至30億美元的新股本，目標為擴大集團於亞洲的投資者基礎，保持及提升集團的財務靈活。

保誠續稱，亞洲市場整體銷售在去年下半年持續改善，去年經營表現預期將於現時市場預期一致。