因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股

涉中廣核浪潮國際中國重工等

根據美國財政部的最新通知，允許與特定中國軍方公司證券交易的限期延長至美國時間5月27日，前總統特朗普所簽署，今年11月11日生效的全面投資禁令仍有效。

MSCI原本宣布於27日收市後，將中廣核（1816）、浪潮國際（0596），以及中國化學、中國核電、中國重工3隻A股剔出指數。MSCI又表示，因為美國國防部在1月14日將更多公司加入其認定的中國軍方擁有或控制企業名單，鑑於這些公司亦可能受到影響，將在評估及分析後，並待財政部的外國資產控制辦公室發出指引後，進一步發布相關處理方式。

根據美國國防部1月14日新增的企業，名單包括小米（1810）、中微半導體、籮筐技術、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技、大新華航空、中譯語通科技股份、中國航空集團和中國商用飛機。

富時羅素未表明會否改變決定

至於另一指數公司富時羅素，原本亦表示正考慮是否將中廣核等5家中資企業於關鍵指數中剔除，但目前未有表明會否因美國財政部的新安排而改變決定。