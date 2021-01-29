經濟

恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成

【明報專訊】恒隆地產（0101）公布，全年業績盈轉虧蝕約25.71億元，末期股息每股派0.59元，與去年持平。撇除估值虧損因素，核心盈利按年下跌6.1%至42.01億元。母公司恒隆集團（0010）核心盈利則跌25%至28.34億元，末期息每股與去年一樣，維持在0.63元水平。集團董事長陳啟宗明言對香港租務不太樂觀，並預期未來一段時間，業績要靠內地的租金收入增長維持。

花旗發表報告指出，恒隆地產的核心租務營業溢利按年增長2%至64.37億元，較其預期的63.55億元水平高1.3%。總租金收入高達89.11億元，按年增長4%，並較其預期的87.38億元高2%。每股派末期息與其預期持平。其維持對恒隆地產的「買入」評級。

恒隆地產核心盈利跌6% 全年虧損逾25億

恒隆集團昨日收報20元，跌6.76%；恒隆地產則收報21.1元，跌1.17%。

恒隆在港租金收入按年跌9%至36.34億元，反之內地租金收入則按年增長16%至52.77億元。當中香港商舖收入減少10%至21.39億元，整體租出率按年跌1個百分點至97%。個別零售項目如家樂坊出租率更低見62%；辦公樓收入按年下挫6%至12.32億元，整體租出率則跌4個百分點至88%。恒隆行政總裁盧韋柏稱，集團位於遊客區旺角及銅鑼灣的零售項目租務有雙位數下跌，民生區的商場受影響輕微。他們會與不同租戶洽商租務寬免，自去年5、6月份給予租戶寬免降至低水平後，隨着第四波疫情爆發，需要再加大對租戶寬免力度。

旺角銅鑼灣零售租務錄雙位數跌幅

反之隨着內地租務增長，盧韋柏表示，內地業務的營業溢利佔比今年首次超過50%。下半年度集團的估值虧損約20億元，大部分卻源自內地華北的物業組合，他料今年度重估因素不會對2021年度業績構成大影響。他更補充，集團在武漢、無錫、瀋陽及昆明的公寓/寓所發展項目，共計有500萬平方呎可建面積，頭炮武漢的項目料可於今年預售，並於明年落成。

擬分兩三年翻新濟南商場

陳啟宗還表示，現有內地10個商場中，有7個屬五星級設計及同級租戶進駐，表現跑贏四星級項目。集團擬分二至三年將濟南的商場翻新成五星級，預料投資不及翻新上海兩個商場般多。首席財務總監何孝昌預期，今年於在建中的杭州項目及完成武漢項目的工程資本開支50億元。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕家樂坊 何孝昌 盧韋柏 陳啟宗 恒隆集團 恒隆地產

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