鮑威爾指撤出量寬言之尚早

股市急漲 「與低息關係不大」

鮑威爾稱，美國距離全面復蘇還有很長一段路，聯儲局將做好溝通，確保當時機成熟，並逐漸縮減買債時，不會有人感到意外。

近期股市急漲，鮑威爾稱不評論個別股票或股市單日走勢，但認為近期股市的上升與低利率關係不大，「低利率與資產價值之間的聯繫可能並不像人們想像的那麼緊密」。反而他認為，疫苗前景及對額外財政刺激措施的預期，一直是最近幾個月資產價格飈升的主要驅動力，「如果看看過去幾個月真正推動資產價格上漲的因素，那不是貨幣政策」。

美利率不變 金管局：預期之內

就美聯儲維持利率不變，本港金管局指屬市場預期之內的決定，預料市場會繼續密切留意疫情的發展及美國新一屆政府的政策方向對環球金融市場的影響。

金管局續稱，港元受與股票投資相關需求的支持，匯率繼續貼近強方兌換保證水平。香港貨幣市場保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元拆息穩定。金管局會繼續監察市場情况，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。昨晚港匯偏強，報7.7529，隔夜拆息維持在0.05厘的極低水平。1周至2個月拆息都維持在0.1至0.2厘之間，當中1個月拆息為0.145厘，略高於上日。

因應美聯儲議息結果，匯豐銀行表示，維持最優惠利率不變，保留在目前5厘的水平。