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快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億

【明報專訊】大熱新股快手（1024）昨日孖展截飛，今日中午12時截止認購。統計銀行及本地11家大型及中型券商，昨日最終錄得4405億元孖展。其中券商部分佔約2405億元，單日增加約462億元。銀行方面，匯豐公布已借出2000億元孖展，至於中銀、恒生則未有公布，惟市場預期，快手最終凍資或可破萬億元，甚至有望逼近去年「出師未捷」的螞蟻凍資1.3萬億元紀錄。

裕興科技認購150萬股

除散戶瘋搶外，亦有上市公司參加認購混戰。GEM板細價股裕興科技（8005）昨日公布，公司經國泰君安證券下達指示，申請認購最多150萬股快手IPO股份，總申請股款涉及約1.742億元，且其中部分涉及孖展融資。公司稱，董事會認為投資快手可分散其投資組合，並為集團獲得潛在投資回報。不過，參考早前凍資約6700億元的醫渡科技（2158）最終分配，當時認購200萬股也僅獲配發22手，預料本次快手派貨恐更少。

同樣將於今日中午截飛的未盈利生科股心通醫療（2160），昨日於7家券商錄得374.5億元孖展，僅計券商孖展，超購148倍。心通醫療由微創醫療（0853）拆分，主營心臟瓣膜疾病相關手術的醫療器械，本次上市獲得高瓴資本等多達16名基投認購。

貝康醫療暫超購81倍

此外，下周一（2月1日）截飛的基因檢測股貝康醫療（2170）則錄得149.5億元孖展，公開發售集資額1.82億元，暫超購81倍。貝康醫療主營三代試管嬰兒基因檢測，旗下有多款基因檢測試劑盒產品，其中PGT-A為同類中唯一獲藥監局批准的產品。

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