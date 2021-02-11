恒指挫746點 跌穿上升裂口

昨晚美股早段回穩，截至晚上11時30分，2月份恒指夜期報28,773點，高水222點。

北水連續27日淨流入 金額減逾半

恒指科指及國指均已連跌3日，科指表現比恒指更差，昨日見逾兩個月最大跌幅，收市報9372點，跌4.43%，國指跌2.72%至11,334點，主板成交2699億元。恒指3日已累跌1608點。滬深港股通昨合計淨流入102.19億元，雖然連續錄得27日淨流入，不過較上日減少57%。

藍籌股方面，只得7隻錄得升幅，42隻下跌，3隻無升跌。騰訊（0700）自周一出現頂部身懷六甲後已三連跌，昨日跌穿700元收市，收市報681元，跌2.92%。友邦（1299）跌4.66%，收報95.1元，拖低恒指跌135點。日前急升的股份包括吉利（0175）、舜宇（2382）均跌逾6%、港交所（0388）、阿里巴巴（9988）及安踏（2020）跌逾3%。早前大幅落後的百威（1876）就逆市升4.85%，收市報27元。

專家：暫難重上3萬點 籲吸龍頭股

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，期指結算日、北水減少以及氣氛欠佳下，港股有所回調亦合理，預計臨近農曆新年，加上熱門新股凍結大量資金，市况會較淡，約500至600點之間上落，不過難以重回30,000點水平。他又表示，可趁回調逐步吸納一些優質股，建議買入龍頭股，行業方面仍偏好新經濟股，以及舊經濟股如友邦。而臨近農曆新年，預計內地消費股表現不錯，可留意相關的指數成分股，因小型股在跌市首當其衝，而大型股抗跌力較大。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，昨日市况不明朗，投資者高位套現，但他認為仍難言升浪已完結，短期可留意能否穩守28,000點。他又稱，如果投資者早於年初購入股份，目前仍有利潤可繼續持貨觀望，不過不宜過急於現時撈底。