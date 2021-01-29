經濟

蘋果出貨量重登榜首

【明報專訊】市場研究機構Canalys發表報告表示，上季全球智能電話的出貨量以蘋果居首，受惠於iPhone銷量創新高，蘋果手機的出貨量按季增長4.3%至8180萬部，以市佔率23%躋下三星，重上榜首；三星則按季減12.4%至6200萬部，市佔率下跌2個百分點至17%（見表）。

華為跌出五大 6年來首次

對上一季首次躋身三甲的小米，出貨量按季大漲31.5%至4340萬部，以市佔率12%穩守第三位；另外兩個內地品牌Oppo及Vivo，則分別出貨3470萬部及3210萬部。華為則在6年以來，首次脫離「頭五」位置，出貨3200萬部，屈居第六。整體而言，全球出貨量達3.6億部，按年跌2.4%，按季則微升3.4%。

Canalys研究分析師Amber Liu認為，華為屢受歐美國家制裁及施壓，拖累品牌於大多數市場的份額出現大幅下跌。同時，小米、Oppo和Vivo均從華為身上取得更多市場份額。惟沽售榮耀業務的決定，有助恢復華為的零部件供應。

展望手機市場未來發展，Canalys高級分析師Ben Stanton表示，隨着政府逐步減弱刺激措施，以及市場對變種病毒的擔憂，預計將會產生明顯的經濟連鎖反應。但整體而言，該機構對智能手機市場感樂觀，在2020年全年出現7%跌幅後，預計於2021年將迎來反彈。

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